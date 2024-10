Noticias Caracol, el noticiero más visto de Colombia: lo ratifica el Panel de Opinión 2024

Este jueves, 31 de octubre, se conocieron los resultados del Panel de Opinión 2024, el cual es uno de los principales mecanismos de medición que tiene Colombia.

>>> Le puede interesar: Panel de Opinión 2024: a Petro no le va bien en seguridad, pero puntea en temas ambientales

Entre las mediciones principales, donde se evalúan los desempeños del presidente Gustavo Petro, ministros, gobernadores y alcaldes, también se comparten cómo prefieren los líderes de opinión mantenerse informados.

Respecto a la televisión, el 32% de los colombianos eligen Noticias Caracol para mantenerse informados. Es una tendencia que se ha mantenido con el paso de los años.

Publicidad

Noticias Caracol, según el rating diario, es el noticiero más visto en el país. Y, en el mundo digital, es el que tiene el mayor número de seguidores en las redes sociales y uno de los que lidera las posiciones con noticiascaracol.com

Además, su señal digital,Noticias Caracol en vivo , es la más consultada. Miles y miles de personas se conectan cada día, en nuestro canal de YouTube y nuestra página web, para saber qué pasa en Colombia y el mundo.

Publicidad

Sobre otros medios de comunicación, como radio e impresos, Blu Radio y El Espectador se posicionaron en el top tres, con el 22% y el 26%, respectivamente.

Noticias Caracol, el noticiero más visto de Colombia - Noticias Caracol

¿Cómo le fue al presidente Gustavo Petro?

En el informe, el cual es la decimosexta entrega de este documento, mostró cómo le ha ido al presidente de la República, Gustavo Petro, en lo que va del 2024 respecto a los principales factores de gobernabilidad.

César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, dijo que “el presidente de la República es evaluado en unas cosas bien, en otras mal y en otras regular. ¿En qué le va bien? Básicamente en temas de medio ambiente. ¿En qué le va mal? En tema de seguridad, salud y corrupción”.

¿Cómo le ha ido al presidente Gustavo Petro?

Esta es la evaluación del desempeño del presidente de la República Gustavo Petro en el último año, de cara a los líderes de opinión. Cabe recalcar que las respuestas que se presentaron están en una escala del 1 al 100, donde 1 es la calificación más baja y 100 la más alta.



Preservar áreas de conservación natural: 59

Proteger los recursos hídricos: 58

Promover la paz: 51

Promover la educación: 50

Reducir la pobreza: 50

Relaciones internacionales: 50

Combatir la minería ilegal: 50

Combatir el narcotráfico: 46

Disminuir el desempleo: 45

Impulsar el crecimiento económico: 44

Incrementar el nivel de justicia: 42

Mejorar la infraestructura: 40

Mejorar los servicios de salud: 39

Combatir las bandas criminales: 36

Combatir la delincuencia común; 36

Disminuir la corrupción: 36

Respecto al nivel de seguridad, se explica que es el más bajo de los últimos cuatro gobernantes. “Los líderes no simplemente dicen me gusta o no me gusta y ya, o niego o valido todo. No. Sino que distinguen unas cosas que les parece bien y unas cosas que les parece mal. En el histórico, en los últimos 16 años, es el mejor punto en medio ambiente y es el peor punto en seguridad”.

Publicidad

Consulte todo el informe completo de los líderes de opinión aquí.

>>> Le puede interesar: Petro en la COP16: "EE. UU., que ideó bloquear a Venezuela, es víctima de su propio invento"