Petro en la COP16: "EE. UU., que ideó bloquear a Venezuela, es víctima de su propio invento"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este martes la "falta de acción" mundial para enfrentar "el principal problema de la humanidad", la "extinción", al inaugurar en Cali el segmento de alto nivel de la Conferencia las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16).

Petro defendió que esta es una cumbre celebrada "con el pueblo en las calles, con el pueblo rodeándonos en nuestras reflexiones", frente a las COP que se hacen "en medio del desierto, en medio de la nieve, en medio del mar, sin gente y sin pueblos (...) donde se reúnen para tomar decisiones en nombre de los demás".

"La intermediación burocrática solo tiene que ver con una razón, el que puedan predominar ante las voces de la humanidad los intereses de la codicia, y es la codicia la que está guiando qué hacer con cuestiones como la crisis climática y la muerte de la biodiversidad", agregó el mandatario colombiano.

Por eso, agregó: "Quisimos que el pueblo se tomara la COP16 (...) Es el pueblo el que tiene que tomar las decisiones alrededor de la vida, de la especie humana", e insistió en criticar que "pareciera que quisiéramos hacer la toma de decisiones que tienen que ver con la vida de cada persona, que tienen que ver con la humanidad, lejos de la humanidad".

"Los pueblos del mundo tienen que tomar las decisiones para una revolución mundial que es lo que necesitamos en realidad. Un viejo amigo mío (...) decía que la revolución es una fiesta; es el momento de comenzar una fiesta mundial porque, si no la comenzamos, nos van a llenar los pueblos y ciudades de cementerios", añadió.

Petro habla de Venezuela en la COP16

En un discurso centrado en críticas a los combustibles fósiles, el presidente Gustavo Petro también aprovechó para cuestionar "qué se ha hecho con los dineros del petróleo extraído".

"Venezuela bloqueado hoy, una parte de la sociedad literalmente muriendo de hambre. Por aquí pasaron tres millones de venezolanos (...) ahora van a Estados Unidos, que fue quien ideó bloquear a Venezuela; víctima de su propio invento", consideró el jefe de Estado colombiano.

Además, cuestionó si en la sociedad actual "es más valioso el dólar que la vida", algo que justificaría "por qué en las reuniones de los dirigentes políticos del mundo no se toman decisiones que toca para salvar la vida, para salvar el planeta", porque "importa más el dólar que la vida".

Petro defendió la necesidad de adoptar maneras de producir "diferente" y una "geopolítica diferente", así como el socialismo que supone "salvar la vida colectiva antes de la ganancia particular".

"Ojalá que esta COP16 sea un punto de inflexión": Petro

Eso deseó el mandatario, para insistir en la idea de que esta "COP de la gente" fue una decisión consciente para "construir una sociedad más significativa".

"Este es el comienzo de la extinción, y, por tanto, se necesitan métodos y políticas de urgencias inmediatas y que no habíamos visto antes. Sí, señores, hay que hablar de poder público de nuevo, no de mercado. No digo que se quite el mercado, digo que el poder público debe existir y regular. Esta vez es un poder público global y democrático", dijo.

En este sentido, insistió en que la crisis climática y frenar la pérdida de biodiversidad no son asuntos que se resuelven "a través de la rentabilidad ni a través de las tasas de interés", para Petro este es una equivocación mientras "se nos agota el tiempo".

