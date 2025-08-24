Pico y placa en Bucaramanga del 25 al 30 de agosto: la medida también aplica el sábado

Para esta semana, comprendida del 25 al 31 de agosto, la Dirección de Tránsito anunció el calendario de pico y placa en Bucaramanga. La medida aplica para vehículos particulares y busca disminuir la congestión vehicular en la capital de Santander y otros municipios de su área metropolitana como, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. La norma se mantiene bajo las reglas establecidas desde julio en el tercer ciclo del año.

La medida se da de lunes a sábado para automóviles matriculados en Santander y sigue un calendario rotativo de dígitos. El horario en días hábiles es de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que los sábados la franja se reduce de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.



Pico y placa en Bucaramanga del 25 al 30 de agosto

Esta la rotación de pico y placa en Bucaramanga para esta semana:



Lunes 25 de agosto : placas terminadas en 5 y 6

: placas terminadas en 5 y 6 Martes 26 de agosto : placas terminadas en 7 y 8

: placas terminadas en 7 y 8 Miércoles 27 de agosto : placas terminadas en 9 y 0

: placas terminadas en 9 y 0 Jueves 28 de agosto : placas terminadas en 1 y 2

: placas terminadas en 1 y 2 Viernes 29 de agosto : placas terminadas en 3 y 4

: placas terminadas en 3 y 4 Sábado 30 de agosto: placas terminadas en 9 y 0

De acuerdo con el calendario, para esta semana los vehículos terminados con placas en 9 y 0 tendrán dos días de restricción, siendo el miércoles y el sábado.Restricciones para placas foráneas



Exenciones de pico y placa en Bucaramanga y otras restricciones

Los automóviles matriculados fuera de Santander tienen limitaciones a la movilidad desde el pasado 16 de julio. En este caso, la restricción se basa en la paridad del último dígito: un día circulan los pares y al siguiente los impares, alternando de forma continua. Asimismo, existen diferentes excepciones a la normativa:



Taxis en servicio (únicamente en turno)

Vehículos oficiales o diplomáticos

Ambulancias, bomberos y otros de atención de emergencias

Vehículos de uso especial con permisos vigentes

Automotores con matrícula extranjera o bajo importación temporal

Motocicletas (no están incluidas en la medida)

Recuerde que quienes infrinjan la medida de pico y placa en Bucaramanga y las demás ciudades del área metropolitana se exponen a una multa de $711.750 y a la posible inmovilización del vehículo. Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a planificar los desplazamientos con anticipación para evitar sanciones y contribuir a la movilidad de la ciudad.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL