Pico y placa en Bucaramanga del 25 al 30 de agosto: la medida también aplica el sábado

Esta semana, a diferencia de la anterior, la medida de pico y placa en Bucaramanga aplica de lunes a sábado. Conozca cómo funciona la norma de tránsito en la ciudad.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: agosto 24, 2025 08:08 a. m.
Pico y placa en Bucaramanga del 25 al 30 de agosto: la medida también aplica el sábado
Imagen de referencia de pico y placa en Bucaramanga.
Getty Images/Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Para esta semana, comprendida del 25 al 31 de agosto, la Dirección de Tránsito anunció el calendario de pico y placa en Bucaramanga. La medida aplica para vehículos particulares y busca disminuir la congestión vehicular en la capital de Santander y otros municipios de su área metropolitana como, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. La norma se mantiene bajo las reglas establecidas desde julio en el tercer ciclo del año.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La medida se da de lunes a sábado para automóviles matriculados en Santander y sigue un calendario rotativo de dígitos. El horario en días hábiles es de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que los sábados la franja se reduce de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Pico y placa en Bucaramanga del 25 al 30 de agosto

Esta la rotación de pico y placa en Bucaramanga para esta semana:

  • Lunes 25 de agosto: placas terminadas en 5 y 6
  • Martes 26 de agosto: placas terminadas en 7 y 8
  • Miércoles 27 de agosto: placas terminadas en 9 y 0
  • Jueves 28 de agosto: placas terminadas en 1 y 2
  • Viernes 29 de agosto: placas terminadas en 3 y 4
  • Sábado 30 de agosto: placas terminadas en 9 y 0

De acuerdo con el calendario, para esta semana los vehículos terminados con placas en 9 y 0 tendrán dos días de restricción, siendo el miércoles y el sábado.Restricciones para placas foráneas

Exenciones de pico y placa en Bucaramanga y otras restricciones

Los automóviles matriculados fuera de Santander tienen limitaciones a la movilidad desde el pasado 16 de julio. En este caso, la restricción se basa en la paridad del último dígito: un día circulan los pares y al siguiente los impares, alternando de forma continua. Asimismo, existen diferentes excepciones a la normativa:

  • Taxis en servicio (únicamente en turno)
  • Vehículos oficiales o diplomáticos
  • Ambulancias, bomberos y otros de atención de emergencias
  • Vehículos de uso especial con permisos vigentes
  • Automotores con matrícula extranjera o bajo importación temporal
  • Motocicletas (no están incluidas en la medida)

Recuerde que quienes infrinjan la medida de pico y placa en Bucaramanga y las demás ciudades del área metropolitana se exponen a una multa de $711.750 y a la posible inmovilización del vehículo. Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a planificar los desplazamientos con anticipación para evitar sanciones y contribuir a la movilidad de la ciudad.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

