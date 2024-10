"Olía fuerte a quemado y todos gritaron": alumna que sobrevivió a accidente en vía La Mesa

Este lunes fueron entregados los cuerpos de las cinco estudiantes de veterinaria que fallecieron el pasado sábado 5 de octubre en el accidente de un bus en la vía Bogotá - La Mesa . María Dayana Bernal, una de las jóvenes que logró sobrevivir al siniestro, narró lo ocurrido.

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , desde el hospital de Facatativá, Bernal contó detalles de lo que recuerda del momento del accidente. Señaló que el olor a quemado dentro del bus fue evidente para varios de los pasajeros y que la alta velocidad generó preocupación hasta que se dio el impacto final.

¿Cómo fue el accidente en la vía Bogotá - La Mesa?

María Dayana Bernal narró lo que ocurrió segundos antes del volcamiento del bus en el que se movilizaban 28 estudiantes de veterinaria de la Corporación Educativa Nacional hacia Bojacá, cinco de las cuales fallecieron.

"Iba tratando de dormir cuando siento un olor muy fuerte a quemado, a freno quemado, no le di importancia, solo fue cuando empecé a sentir que todos estaban gritando (...) mucha gente moviéndose, mi reflejo fue levantarme y vi que íbamos bajando muy rápido y el señor no frenaba, esquivamos un carro y sentí que nos fuimos hacia el lado izquierdo y ya ahí no recuerdo más".

Lo único que recuerda la estudiante de cuarto semestre de veterinaria es que cayó sobre sus compañeros y quedó atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo. Cuando se despertó ya estaba fuera del bus. Una amiga y varios conductores que se movilizaban por la vía cuando ocurrió el siniestro la ayudaron a salir.

Lizeth Catherine Moreno, mamá de la sobreviviente, también detalló a Noticias Caracol en vivo que, según lo que le cuenta su hija, "ella iba sentada en la última silla del lado derecho del bus cuando pasó toda la situación. Ella estaba tratando de quedarse dormida, pero empezó a oler mucho a quemado y a escuchar los gritos de sus compañeros, y dijo: 'nos quedamos sin frenos', porque el señor iba muy rápido, esquivando carros".

Por el accidente, María Dayana Bernal sufrió heridas en sus brazos y en la pierna derecha, motivo por el que permanece recibiendo atención en el hospital de Facatativá junto a otros compañeros heridos. Otros más están en centros médicos de Funza y Mosquera.

Su mamá agregó que, con el paso de las horas, la joven empieza a recordar nuevos detalles. "En uno de los reflejos que tiene mi hija, porque le llegan algunos momentos en los que hay cosas de las que se acuerda, dice que el señor estaba como perdido, porque el daba muchas vueltas y tenía dudas".

En las próximas horas, varios de los estudiantes que sobrevivieron al siniestro serán dados de alta, mientras otros tendrán que seguir hospitalizados. Entre tanto, la investigación para conocer las causas de este accidente continúa. La Policía de Tránsito está indagando si el vehículo tenía los papeles al día.

¿Quiénes fueron las estudiantes que murieron en el accidente del bus?

