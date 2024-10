“Dio botes y quedó debajo del bus”: así se salvó estudiante tras accidente en vía La Mesa

Felipe Beltrán está vivo de milagro. Lo dice, sin duda alguna, su padre. El señor Luis Alfonso Beltrán tiene motivos para pensar eso y para agradecer que su hijo haya sobrevivido luego del violento accidente de unbus en la vía Bogotá - La Mesa en el que viajaban estudiantes de veterinaria de la Corporación Educativa Nacional (CEN). Cinco alumnas perdieron la vida y 23 jóvenes más, un profesor y el conductores del carro resultaron heridos.

>> Más sobre este accidente: habla padre de una de las alumnas fallecidas

Beltrán es uno de los lesionados. Pese a los golpes y traumas que sufrió, alcanzó a ser rescatado y trasladado a un hospital. Desde una camilla, en medio del dolor de sus heridas y el pesar por la pérdida de sus compañeras, le contó a su papá algunos detalles de lo ocurrido la mañana del sábado 5 de octubre, día de la tragedia.

“Él dice que sintió un olor, que olía mucho a freno de carro. Él se paró y miró al conductor y él vio que estaba chancleteando el pedal del freno”, indicó el padre, citando el relato de su hijo.

Publicidad

Felipe hubiera podido fallecer por la violencia del golpe. No obstante, por fortuna, pudo agarrarse inicialmente de las latas del automotor y no salir expulsado por las ventanas del bus.

“Él dice que se cogió muy duro, pero fue tanto el impacto que él salió volando, dio botes dentro del bus y quedó en una parte debajo del bus, aprisionado”, señaló don Luis.

Publicidad

Como Felipe Beltrán, otras 25 familias tienen al menos la tranquilidad de que sus hijos respiran. No pasa lo mismo con las madres, los padres, los hermanos, abuelos, tías y primos de las cinco estudiantes que perdieron la vida en el accidente.

>> Así fueron las últimas horas de las cinco estudiantes de la CEN

El relato de otra sobreviviente en vía a La Mesa

Horas después del choque del bus que transportaba a los estudiantes de la Corporación Educativa Nacional, una de las alumnas que sobrevivió habló con Noticias Caracol en vivo . En un crudo testimonio, reveló detalles del pánico que vivieron al interior del automotor.

“Ya cuando bombea (el bus), acelera en un punto, ya no en bajada. No acelera más, no recibe el freno y comienza a bombear el freno para frenar, pero no frena el bus”, sostuvo

Publicidad

Un profesor que iba con ellos gritó, angustiado, indicándoles qué hacer para salvar sus vidas.

“Él (conductor) voltea a mirar al docente, él (docente) lo mira y le dice que no. Él (profesor) nos dice: ‘chicos, agarrasen fuerte’. Nos agarramos todos. Mi compañera de al lado se agarró de la silla y yo me hice en bolita. El señor desvió como dos carros e iba súper rápido, cuando fue que llegó el suceso. Cuando se volcó, todos caímos. Yo cerré los ojos porque fue algo muy impactante para mí, tenía demasiado miedo y, como pude, salí del bus", afirmó la alumna.

Publicidad

¿Quiénes son las estudiantes muertas en el accidente del bus?

Ninguna pasaba de los 23 años de edad. Todas estudiaban medicina veterinaria. Cada una tenía el sueño de curar y salvar animalitos. A las cinco se las atravesó la desgracia. Estas son sus identidades:



Karen Lorena Camero Galvis, de 18 años.

Valentina Cifuentes Rueda, de 19 años.

Mileidy Katherin Galvis Moreno, de 20 años.

Paula Andrea Camargo Marín, de 20 años.

María Alejandra Blanco Bueno, de 22 años.

Víctimas mortales de accidente en vía Bogotá-La Mesa Bomberos Cundinamarca -

¿Qué causó que el bus se volcara en la vía a La Mesa?

Por ahora, las autoridades analizan diferentes hipótesis, incluidas posibles fallas mecánicas -que es la que toma más fuerza-, sin descartar eventuales errores humanos. Se sabe que el bus, de placas WPQ888 y adscrito a la empresa Turiscol, se volcó hacia las 10 a.m. del sábado. Una cámara de seguridad registró el hecho.

El dolor de cinco familias en Bogotá

Las familias de las víctimas realizaron una velatón durante la noche del 6 de octubre, en Bogotá, para rendirles un homenaje a las cinco estudiantes.

“Nosotras nos hicimos un tatuaje en el primer semestre y ella no merecía morir todavía, por su hija, por su mamá. Ella quería dejarle un legado a su hija”, subrayó Daniela Aldana, amiga de una de las víctimas fatales.

Publicidad

Luisa Moreras, amiga de otra alumna fallecida, afirmó en Noticias Caracol en vivo que “todas y todos los que estamos aquí reunidos compartimos el mismo sueño, el cual es llamado medicina veterinaria. Eso es principalmente lo que nos une y lamento mucho lo que pasó con estas chicas porque en algún momento puede ser alguno de nosotros”.

Se espera que el sepelio de Karen, Paula, María, Valentina y Mileidy se realice en las próximas horas. Paz en sus tumbas.

Publicidad

>>> Conozca acá el listado de las víctimas del accidente del bus en la vía Bogotá - La Mesa