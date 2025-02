Paso a paso para descargar la cédula digital en 2025: requisitos para que sea gratis

La cédula digital es una nueva forma de identificación que ha sido implementada en Colombia para ofrecer mayor seguridad y eficiencia en los trámites digitales y presenciales. Esta cédula digital es electrónica, razón por la cual permite a los ciudadanos colombianos realizar diversos procesos administrativos y transacciones en línea con mayor facilidad, protegiendo la identidad del titular mediante tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial y las huellas dactilares.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil registra en su página web de trámites y servicios, en 2025 la cédula digital es gratuita para aquellas personas que la soliciten por primera vez, es decir, para los jóvenes que alcancen la mayoría de edad y tramiten su cédula de ciudadanía.

Para estos casos, el trámite no tendrá costo alguno. En cambio, aquellos que ya poseen una cédula amarilla y desean obtener la versión digital o realizar un duplicado de la misma, deberán pagar un costo de $68.900. Este valor cubre los gastos asociados con la captura de datos biométricos y la emisión de la cédula física.

Requisitos para tramitar la cédula digital

Para poder descargar y activar la Cédula Digital en Colombia, se deben cumplir algunos requisitos previos:



Dispositivo compatible: Se requiere un teléfono móvil con sistema operativo Android 9.0 o superior, o iOS 12 o superior. Esto es esencial para descargar la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’, que es la plataforma a través de la cual se gestionará la cédula electrónica. Cédula física: Es necesario tener una cédula física previamente emitida. En el caso de los jóvenes que tramitan la cédula por primera vez, deberán seguir el procedimiento para obtenerla antes de activar la versión digital.

Cédula digital en Colombia tiene un costo de 68.900 pesos - Registraduría Nacional

Cómo obtener la cédula digital en Colombia

Si la persona no está tramitando la cédula digital por primera vez, deberá realizar el pago de $68.900. Este pago se puede efectuar a través del sistema PSE en el sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, o en puntos de recaudo autorizados como el Banco Popular, Efecty y otros. Una vez realizado el pago, el solicitante debe acudir a una Registraduría Nacional del Estado Civil o a un consulado colombiano en el exterior para proceder con el trámite. No es necesario agendar cita previa, ya que el trámite se realiza de manera presencial. Durante la visita a la Registraduría, se procederá a la captura de los datos biométricos del solicitante, tales como las huellas dactilares y una fotografía. Estos datos son importantes para garantizar la autenticidad y seguridad del documento. Después de la captura de los datos, se procederá a la fabricación de la cédula física, que generalmente se entrega en un plazo de entre 15 y 30 días. El titular debe dirigirse nuevamente a la Registraduría para recoger el documento físico.

Una vez obtenida la cédula física, el siguiente paso es activar la versión digital. Esto se hace descargando la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’ desde la tienda de aplicaciones correspondiente (Google Play Store o Apple App Store). En la aplicación, el usuario deberá completar un proceso de autenticación biométrica utilizando las huellas dactilares y el reconocimiento facial.



Paso a paso para descargar la cédula digital

Acceda a la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil (Google Play Store en Android o App Store en iOS). Luego, busque la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’ e instálela en su celular. Al abrir la aplicación por primera vez, será necesario realizar un proceso de autenticación utilizando los datos biométricos previamente registrados (huellas dactilares y/o reconocimiento facial). Este paso es necesario para asegurar que la persona que está activando la cédula digital es el titular del documento. Después de la autenticación, el usuario recibirá un correo electrónico con un código QR único. Este código debe ser escaneado a través de la aplicación para activar la cédula digital. Tras escanear el código QR, la cédula digital se descargará automáticamente en la aplicación y estará disponible para su uso en el dispositivo móvil. La aplicación permitirá al usuario consultar y compartir su cédula digital cuando sea necesario.

La cédula digital está vigente en Colombia desde 2020 - FOTO: sacada de Registraduría Nacional del Estado Civil

¿Es obligatoria la cédula digital?

No, la cédula digital no es obligatoria en Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha aclarado que su uso es voluntario. Aquellas personas que lo deseen pueden tramitarla, pero no es una obligación para todos los ciudadanos.

La cédula tradicional sigue siendo válida para cualquier procedimiento, y solo quienes deseen contar con la versión digital deberán seguir el procedimiento correspondiente. Sin embargo, la cédula digital tiene múltiples beneficios para quienes la soliciten:



Gracias a la incorporación de tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial y las huellas dactilares, la cédula digital ofrece un nivel de seguridad mucho más alto que la cédula amarilla tradicional, lo que reduce los riesgos de suplantación de identidad.

ofrece un nivel de seguridad mucho más alto que la cédula amarilla tradicional, lo que reduce los riesgos de suplantación de identidad. Esta también permite realizar trámites en línea de manera rápida y segura, sin necesidad de acudir a las entidades físicamente, como las compras en línea, transacciones bancarias y otros procedimientos que requieren validación de identidad.

Recuerde que esta no sustituye a la cédula física. Ambos documentos son complementarios y sirven para diferentes fines, siendo la cédula física indispensable para trámites presenciales y la cédula digital útil para realizar procedimientos de manera digital.