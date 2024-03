Peculiar reclamo en el Día del Hombre: “Mi novia no se ha acordado y mi mamá tampoco”

El Día del Hombre se celebra porque el 19 de marzo es conocido como el Día de San José, una tradición que se conmemora desde el siglo 17.



“Hoy la Iglesia católica recuerda la fiesta importante de San José, una fiesta cristiana donde resalta los valores de San José como padre adoptivo del señor, cumplidor, fiel cumplidor de los deberes, fiel cumplidor de la palabra de Dios, de la invitación que Dios padre le hace”, explica Padre Euclides Medina, párroco del Santísimo Redentor.

Es por esto que el 19 de marzo se celebra a los hombres y a los buenos esposos.

“Después de 1992, se les hace un reconocimiento a los caballeros, a los hombres, por todas sus virtudes, todo lo que hacen por su familia”, agrega el padre Medina.

Este es un día particular porque muchas mujeres no saben que se celebra el Día del Hombre y muchos hasta se quejan porque no son homenajeados.



“Mi novia no se ha acordado, mi mamá tampoco me ha felicitado, me felicitaron fueron los negocios que frecuente hoy”, reconoció uno de los consultados por Noticias Caracol.