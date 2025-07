Denuncian que perro murió en un bus intermunicipal porque obligaron a los dueños a meterlo en bodega

Un perro falleció dentro de un bus intermunicipal que se trasladaba de Maicao, departamento de La Guajira, hasta Medellín, en Antioquia. El hecho ocurrió el sábado 19 de julio, cuando el vehículo ya llevada alrededor de cuatro horas de recorrido. La mascota, que viajaba con una familia, al parecer murió por un paro cardiorrespiratorio.

Gabriela Nava, la dueña de la mascota fallecida, habló sobre el caso en Noticias Caracol En Vivo. Su perro de raza Pekinés y de nombre Maxi los había acompañado en un viaje que hicieron a Venezuela. El trayecto de regreso terminó en la muerte de la mascota, que falleció dentro del compartimiento maletero de un bus de la empresa Copetran. El perro tenía un año y medio de edad.



¿Cómo ocurrió la muerte del perro?

"Fueron unas vacaciones que fuimos a hacer a Venezuela. Viajamos de Medellín a Maicao. Al momento de comprar los pasajes preguntamos que si podíamos viajar con la mascota, sobre lo cual nos dicen que si. Que tenía que tener en regla todas sus vacunas y firmar un papel que me dieron, que decía que Maxi podía viajar con nosotros arriba. Tenían unas ciertas medidas y él entraba en eso para viajar con nosotros. Viajamos super bien con él desde acá de Medellín a Maicao", contó Nava durante la entrevista.

En el viaje de regreso la mujer denuncia que el conductor del bus no dejó que tuvieron a la mascota con ellos en la cabina. "El chófer nos decía que la mascota no podía viajar con nosotros arriba. Que ellos ahora tenían que viajar en bodega. Nosotros le decíamos que viajamos tranquilamente desde Medellín hasta allá. ¿Por qué ahora tenía que viajar en bodega? Nos decía que no era el primero ni el último que viajaba allí, que nosotros no íbamos a saber más que él".

Nava aseguró que trataron de explicarle al conductor que de ida para Maicao pudieron viajar con Maxi en la sección de los pasajeros. Le mostraron el documento que les habían dado el primer trayecto. "Se lo estábamos tratando de enseñar, pero el muchacho no quería ver nada. No se dejaba hablar, no quería hacer nada (...) Él nos aseguraba que a la mascota no le iba a suceder nada, que tenía que viajar en bodega".

La familia accedió al ver que no había tantas maletas en la parte en la que colocaron a la mascota, que iba dentro de su guacal. "Se veía bien", dijo Nava. El viaje de Maicao a Medellín era de entre 15 a 19 horas. La mujer aseguró que a las dos horas de viaje, en una primera parada, su esposo fue a revisar a Maxi y a darle agua. El perro, según le dijo el hombre, estaba en perfectas condiciones.

"Alrededor de otras dos horas y media, el bus hace otra parada para recoger una encomienda. Me imagino que cuando abren ya el perrito estaba mal, estaba agonizando. Ellos cierran la puerta del bus como para que no se bajara nadie y en eso una pasajera se asoma y dice que quiénes son los dueños del perrito, que se estaba muriendo. Nos levantamos y empezamos a tocar la puerta para que nos abrieran. Al bajarnos del bus lo vemos todo mal, no respondía, no hacia nada", relató Nava.

De inmediato, el esposo de la mujer se dirigió con el chófer hacia una veterinaria del municipio en el que se encontraban. "Al llegar ya Maxi estaba sin signos vitales. El veterinario nos da una constancia (...) El papel decía paro cardiorrespiratorio. Le dio como un choque de calor o algo así", recordó la dueña de la mascota.

En el momento del arribo a Medellín, Nava dijo los dos conductores del bus les dieron dinero para que no hicieran ninguna denuncia. "Nos dicen que nos van a pagar lo que costó Maxi para que nosotros no hiciéramos denuncia y no hablaramos nada de lo que pasó. Recibimos ese dinero y con eso le dimos su despedida digna, su cremación".

De todas formas trataron de hablar con la empresa de buses para pedir una respuesta sobre la muerte de su mascota. "La muchacha que estaba de turno nos dijo que allí no nos iban a resolver nada, que no podían hacer nada. Que teníamos que llamar a la línea de atención al cliente", concluyó la mujer, que aseguró que hizo la denuncia para evitar que le pase lo mismo a otras familias.



¿Qué dijo Copetran sobre el caso?

Erika Atuesta, jefe de mercadeo y publicidad de Copetran, habló sobre la situación presentada en uno de los buses de su empresa. "Este es un caso que nos tiene a nosotros la verdad profundamente tristes. Estamos bastante conmovidos por la noticia. Nosotros como empresa siempre velamos por la seguridad de todos nuestros pasajeros y viajeros, incluyendo a las mascotas".

La funcionaria aseguró que desde la empresa tienen una política de viaje con mascotas "sumamente clara". "Apoyamos el viaje con mascotas de una forma segura. La política está clara en nuestras redes sociales, en nuestras taquillas y puntos de experiencia. En la cual manifestamos que las mascotas viajan en cabina".

El caso de Maxi no se alinea con la respuesta de la empresa. "Es claro que en este lamentable hecho hubo un proceso inadecuado por parte de uno de nuestros funcionarios (...) Brindamos nuestras condolencias a la familia afectada". Asimismo, Atuesta dijo que nunca recibieron una PQRS de manera formal.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL