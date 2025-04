Petro reaccionó a decisión sobre consejos de ministros televisados en canales privados: esto dijo

Luego de que el Consejo de Estado ordenara a la Presidencia de la República dejar transmitir las sesiones de consejos de ministros debido a una reciente tutela, el mandatario Gustavo Petro se pronunció desde sus redes sociales. "Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y jefe de Estado", escribió a través de su cuenta de X.

Todo ocurrió luego de que el máximo juez de la administración pública, acudiendo a la protección del derecho a la información, ordenara dejar de transmitir los consejos de ministros en canales privados de televisión abierta. Esto ocurrió cuando la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la entidad decidiera, en primera instancia, una tutela que se había radicado en contra de la Presidencia de la República.

Y es que, en resumen, el Consejo de Estado resolvió "ordenar al Presidente de la República, a la Presidencia de la República (DAPRE) y a la CRC que, una vez notificada esta providencia, no se reincida en la conducta vulneradora y, por consiguiente, no transmitan los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, de conformidad con los motivos expresados en esta sentencia".

Las respuestas, una vez se dio a conocer la decisión, no se hicieron esperar. Entre las más relevantes se encuentra la del ministro del Interior, Armando Benedetti , quien mantuvo una postura contundente al asegurar que iba a impugnar el fallo. "La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995. Por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo. Por la trascendencia de este fallo, pediremos que la impugnación se resuelva en la sala plena del Consejo de Estado", escribió desde su cuenta de X.

Presidente Gustavo Petro en consejo de ministros televisado. Cortesía Presidencia

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, en un trino de varios párrafos, criticó lo decido pero también dejó claro que iba a acatar la sentencia. Según el mandatario, la reciente decisión obedecía a un intento de "censura" en contra del jefe de Estado, pues sostuvo que este tipo de programas ya se habían transmitido en otras presidencias sin que los jueces hubieran tomado este tipo de decisiones.

"Que me quieren censurar no es para mi, sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas. Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso, a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales, y me obligan a decir o no decir en mis discursos", escribió el presidente.

Presidente Gustavo Petro Presidencia

Poco tiempo después, el presidente añadió otro trino desde su misma cuenta acompañado con una imagen en la que, nuevamente, hace alusión a que la decisión del Consejo de Estado, según él, se trataba de un acto de censura. "Los asuntos públicos son públicos. La democracia es el debate público, no lo censuren", escribió en su publicación.



Consejo de ministros de Petro: ¿por qué se le ordenó dejar de transmitirse en canales privados?

En la sentencia que divulgó el Consejo de Estado, la Sala consideró que la ya conocida transmisión de consejos de ministros en canales privados de televisión , locales, regionales y también de televisión abierta vulneró el derecho fundamental a la información de quien interpuso esta tutela. Las razones, explica un comunicado de la misma entidad, se debe a que se habría vulnerado el derecho de los televidentes a recibir "información plural, objetiva, veraz y oportuna".

Y es que, acorde con lo que se lee en la misma sentencia, el derecho a la información es una "libertad pública esencial para los estados democráticos, que se predica de quien emite la información, sobre quien pesa los deberes de veracidad y de imparcialidad y, por otra parte, del receptor". Es decir, que la Presidencia de la República, a través de la transmisión de estos consejos, habría violado este derecho al no permitir que el televidente pueda consumir otro tipo de contenido en televisión abierta.

Por otra parte, la Sala tomó la decisión basada en un pluralismo informativo que debe protegerse a toda costa en un país democrático como Colombia. "Es uno de los componentes del derecho constitucional a la información y, a la vez, es un valor exigido por la constitución en el uso del espectro electromagnético", se lee en la sentencia.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL