Consejo de Estado ordena al Gobierno dejar de transmitir consejos de ministros en canales privados

El Consejo de Estado, acudiendo a la protección al derecho a la información, decidió prohibir la transmisión de los consejos de ministros en canales privados de televisión abierta. Esto, luego de que la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la entidad decidiera, en primera instancia, una tutela que se había radicado en contra de la Presidencia de la República.

Y es que la accionante que interpuso la tutela alegaba que le habían vulnerado el derecho fundamental a la información porque, en dos ocasiones, no tuvo acceso a la programación ordinaria de los canales privados de televisión y, en su lugar, tuvo que ver esta transmisión de la Presidencia de la República.

Consejo de ministros de Petro: ¿por qué se le ordenó dejar de transmitirse en canales privados?

En dicha sentencia, la Sala consideró que esta transmisión de consejos de ministros en canales privados de televisión , locales, regionales y también de televisión abierta vulneró el derecho fundamental a la información de la persona que interpuso la tutela por varias razones, entre las que se incluye el derecho de los televidentes a recibir "información plural, objetiva, veraz y oportuna". Según la misma sentencia, el derecho a la información es una "libertad pública esencial para los estados democráticos, que se predica de quien emite la información, sobre quien pesa los deberes de veracidad y de imparcialidad y, por otra parte, del receptor".

Adicionalmente, la Sala aseguró que este pluralismo informativo que debe protegerse "es uno de los componentes del derecho constitucional a la información y, a la vez, es un valor exigido por la constitución en el uso del espectro electromagnético", según el artículo 75 de la carta magna. El documento también sostiene que el derecho a la información es una prerrogativa constitucional que no puede ser obligatoria sino libre, razón por la que se habría vulnerado al hacer que aquellas personas que optaran por no ver el consejo de ministros tuvieran que apagar su televisor, pues esta era la única opción que tenían.

En otras palabras, el derecho a la información, acorde con la Sala, también fue vulnerado, pues solo se difundía un único formato informativo (en este caso el consejo de ministros), que impedía que los televidentes pudieran acceder a otras fuentes, enfoques, interpretaciones o alternativas de información o interpretaciones de la realidad externas a las del Gobierno Nacional . Asimismo, la franja en la que este se transmitía también causó cierto descontento, el cual fue reconocido por la reciente decisión del Consejo de Estado al asegurar que esta era una de las que más audiencia tenía, al posicionarse en un horario en el que la gran mayoría de los colombianos podía acceder al servicio de televisión abierta (entre las 19:00 y las 22:30). Aunque muchas personas buscan, en este espacio horario, programas de información, cultura o esparcimiento, el consejo de ministros que se transmitía en estos canales solo les ofrecía una alternativa.

De manera resumida, el Consejo de Estado resolvió "ordenar al Presidente de la República, a la Presidencia de la República (DAPRE) y a la CRC que, una vez notificada esta providencia, no se reincida en la conducta vulneradora y, por consiguiente, no transmitan los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, de conformidad con los motivos expresados en esta sentencia".

Presidente Petro respondió tras decisión sobre dejar de transmitir consejo de ministros en canales privados: ¿qué dijo?

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, criticó la decisión del Consejo de Estado e incluso la tildó de un intento de "censura" en su contra. En un largo mensaje, el mandatario cuestionó a la entidad porqué los programas de presidencias previas, como las del exgobernante Iván Duque, sí pudieron mantenerse al aire durante varios meses. Pese a su inconformismo con lo ordenado, aseguró que acataría la medida impuesta.

"(...) Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso, a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales, y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobretodo (sic) si expongo la doble moral de Vargas Lleras. ¿Tanto resquemor da, las verdades que exponemos? ¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados, si eran todos los días? ¿No se aplica la misma doctrina jurídica, simplemente porque su ideología era la misma de los magistrados? (...)", escribió el presidente.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a esta decisión y mantuvo una postura más contundente, al decir que se iba a impugnar el dictamen. "La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995. Por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo. Por la trascendencia de este fallo, pediremos que la impugnación se resuelva en la sala plena del Consejo de Estado", escribió.

