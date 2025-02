Los secretos del tormentoso consejo de ministros del Gobierno Petro, ¿quiénes son los inconformes?

El consejo de ministros del martes de esta semana, transmitido por televisión y redes sociales, fue el escenario en el que algunos de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, y militantes de años en movimientos de izquierda, criticaron al jefe de Estado por nombrar como jefe de Despacho Presidencial al controvertido exembajador Armando Benedetti, vinculado con casos de corrupción.

Precisamente, este jueves la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al nuevo jefe de Despacho -criticado entre otros por la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad- por supuesto tráfico de influencias por hechos ocurridos en 2016 y 2017.

Lea también: Minambiente aclara que la ministra Susana Muhamad no ha renunciado y que espera reunión con Petro

La crisis por el nombramiento de Benedetti y el espectáculo en que acabó convertido el consejo de ministros televisado han provocado hasta el momento las dimisiones del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas, y del ministro de las Culturas, Juan David Correa.

Publicidad

Pero, ¿qué hubo detrás de ese consejo y por qué se tomó la decisión de transmitirlo en vivo? Aquí los secretos del encuentro.

"No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: 'Respéteme que soy la vicepresidenta'. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión", le dijo Francia Márquez al presidente Gustavo Petro - Presidencia de la República de Colombia

Publicidad

La cita de los inconformes

la tormenta se veía venir y, según fuentes consultadas por Noticias Caracol, el presidente Petro lo sabía y estaba consciente de lo que podría pasar al decidir transmitir por televisión nacional el consejo de ministros del martes.

En la mañana del martes 4 de febrero, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto con el que oficializó el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho, es decir la mano derecha del jefe de Estado, una designación frente a la cual un sector del Gobierno no ocultó su inconformidad. Son a quienes el propio Petro llamó en el consejo de ministros como "el sindicato".

Lea también: Presidente Petro señaló a Jorge Rojas por crisis ministerial: “Por poco acaba el Gobierno”

El nombramiento de Benedetti fue la 'manzana de la discordia', que ya había madurado por la relación con Laura Sarabia, quien llegó recientemente a la Cancillería y es considera la más cercana al presidente.

Publicidad

El consejo de ministros estaba citado para las 2 p.m. con el fin de estudiar los decretos de la conmoción interior en la región del Catatumbo, azotada por una guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC. Sin embargo, todo cambió con el nuevo cargo de Benedetti.

Primero, los llamados inconformes le pidieron al presidente Petro una cita para expresar su molestia. Eso lo confirmó Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, en entrevista con Blu Radio esta semana. "Yo le conté al presidente que estábamos hablando por chat de unos temas y le pedí una cita y deme una cita con el grupo. Él dijo "véngase", pero llegué y había una cola larga (...) No alcancé a esperarlo, pero seguimos hablando y me dejó sentado. Él está molesto él cree que hay canibalismo dentro del movimiento y nosotros es que esto no es sectarismo".

Publicidad

Fuentes le confirmaron a este noticiero que antes de solicitarle la cita al presidente en horas de la mañana, ese grupo de inconformes se reunió en la Vicepresidencia para establecer los puntos que le iban a decir al mandatario, en un encuentro que ellos esperaban que fuera en privado.

Consejo de ministros - Colprensa

"Dentro del Gobierno hay un ala muy progresista que en su mayoría son personas que vienen acompañando al presidente desde que estaba en el Congreso, así como su paso por la alcaldía de Bogotá. La mayoría de estas personas somos los que adaptamos estas postura. Somos más o menos unos 12 o 13", comentó Bolívar, sin mencionar puntualmente nombres.

Lea también: Gustavo Petro y encargado de negocios de embajada de EE. UU. se reunieron: ¿de qué hablaron?

Publicidad

¿Quiénes son los inconformes?

Lo que se conoció entonces es que en ese momento la vicepresidenta, cinco ministros y cinco funcionarios hacían parte de ese grupo. Aunque La Silla Vacía dice que los ministros inconformes con Benedetti y Laura Sarabia eran, en realidad, ocho: Francia Márquez, vicepresidenta y ministra de la Igualdad; Susana Muhamad, ministra de Ambiente; Andrés Camacho, ministro de Minas; Gloria Inés Ramírez, ministro de Trabajo; Martha Carvajalino, ministra de Agricultura; Juan David Correa, hoy exministro de Culturas; Jorge Rojas, hoy exdirector del Dapre; Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social; Alexander López, director de la Dirección Nacional de Protección; Augusto Rodríguez, director de la UNP, y Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Pero el plan de los inconformes no resultó. La cita privada con el presidente no se dio y el consejo de ministros pasó de las 2 p.m. a las 5 p.m. y con transmisión por televisión, un aspecto que fue sorpresivo para los asistentes, pues fue una decisión del presidente a última hora.

Publicidad

Getty Images - Colprensa

También cambió el objetivo del consejo. Según conoció Noticias Caracol, Benedetti armó en tiempo récord un informe sobre los incumplimientos de los Ministerios con los compromisos adquiridos por el presidente Petro en los territorios. Fue así como el jefe de Estado criticó el trabajo de sus ministros, ya no en privado sino en público durante la transmisión.

Lea también: Ella es Angie Rodríguez, la candidata a ocupar la dirección del Dapre tras renuncia de Jorge Rojas

Pero, además, el consejo de ministros transmitido en directo a todo el país se convirtió en el espacio donde los inconformes con Benedetti, pero también con Laura Sarabia, expresaron sus molestias, lo que según ellos dicen hoy era lo que le querían decir al presidente en privado en la cita que no obtuvieron.