Armando Benedetti frente a propuesta de consulta popular: “Ahora vamos a hacer política de verdad”

En entrevista con Noticias Caracol, el funcionario dijo que en el Congreso “no hubo decisión ni intención de decisión”. Para Armando Benedetti, los ocho senadores de la ponencia negativa “se cerraron a la banda” para un debate institucional. El funcionario también se refirió a la propuesta de consulta popular que hizo el presidente Gustavo Petro.

“Como la clase dirigente, la empresarial, la Andi, no quiso, no se dio la discusión en el Congreso. Eso nunca había pasado”, añadió. Dijo que hubo “un pacto de sangre” para la radicación de esa ponencia y fue influida por empresarios.

En el diálogo con este medio, Benedetti reiteró que en la Comisión Séptima se están negando a la discusión y que, en este caso, nunca hubo una. “Se negaron a la discusión del proyecto”, reiteró.

Desde su perspectiva, los senadores de la ponencia cometieron el error de firmar sin discusión y añadió que se trata “de un bloqueo institucional” y que las leyes laborales necesitan un cambio en Colombia, en un tema que no es un capricho.

Publicidad

“No es un capricho. Lo empresarios buena parte de sus utilidades la dan de acuerdo con cómo le restringen o le quitan plata a la clase obrera”, manifestó.

Para Benedetti, el actuar en la Comisión Séptima fue “sospechoso” debido a que no hubo debate y no se votó, y dos de los firmantes no son ponentes en el proyecto. “Nunca jamás había visto que los ponentes, sean o no de oposición, no se sentaran con los gobiernos a concertar un proyecto de ley, a trazar líneas rojas, a buscar si había acuerdo y si no se podía se presentaba la ponencia negativa”, indicó.