Exnovia de David Nocua "le tapó los ojos" para asesinarlo con su cómplice, dijo mamá del menor

En medio del dolor por la pérdida de su hijo, la mamá de Esteban David Nocua por fin obtuvo justicia luego del asesinato del menor de 14 años en la localidad de Usme, al parecer, a manos de su exnovia y el cómplice, quienes fueron aprehendidos por las autoridades y finalmente aceptaron su responsabilidad en este terrible hecho que ha conmocionado a Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Y es que, según las investigaciones, bajo engaños, la exnovia de la víctima y otro menor de edad se llevaron a David a una zona boscosa de Usme y luego terminaron atacándolo con arma cortopunzante. A Nocua lo habrían llevado al sitio con la excusa de entregarle una sorpresa.

Además, las autoridades revelaron que, previo al ataque, la joven involucrada en este caso habría querido obligar a Nocua a volver a tener una relación sentimental con ella. Así lo confirmó a las autoridades el cómplice de la menor de edad.

Publicidad

Dos semanas después de los hechos, agentes del CTI de la Fiscalía detuvieron en el barrio Santa Fe a la exnovia de Esteban David, mientras que el menor que la acompañaba optó por entregarse en una URI. Este último relató a los investigadores que, presuntamente, la joven había facilitado el encuentro y luego, utilizando un arma cortopunzante, habría atacado a la víctima tras él negarse a volver con ella.

David Nocua fue hallado muerto por su propia madre - Noticias Caracol

David Nocua habría sido víctima de maltrato por parte de su exnovia

Se supo que la víctima había decidido poner fin a la relación debido a episodios de maltrato por parte de la menor. Además, la orientadora del colegio donde estudiaban David, su exnovia y el otro implicado había recomendado al joven mantenerse alejado de ella. Sin embargo, Nocua continuó viéndola, sin prever el trágico desenlace.

Publicidad

La mamá de David, Juliana Monroy, fue quien, tras dos días sin tener rastro de su hijo, lo encontró sin vida dentro del río Tunjuelo. Lo que la familia de la víctima cree es que, luego de asesinarlo, los dos menores de edad que habría cometido este hecho intentaron hacer que el río se llevara el cuerpo sin vida de Nocua para desparecerlo.

Exnovia de David Nocua "lo planeó todo": mamá de la v´citima

En diálogo con *City Noticias*, la mamá de David manifestó que los dos menores “se hicieron responsables por el homicidio de mi hijo y realmente todo esto se llevó a cabo gracias al señor fiscal, a los investigadores y a quienes estuvieron a cargo de este caso”.

Agregó que “siempre lo he pensado y siempre he dicho que la mano de Dios ha estado siempre conmigo y con mi familia. Esteban también ha estado de alguna otra manera con nosotros para que esto no quedara impune porque la muerte de él fue muy injusta. Es algo que no cabe en la cabeza de alguien normal”.

Además, mencionó que la exnovia de David “todo lo planeó. Ella se escapó de donde estaba, directamente a hacerle daño a mi hijo. Ella ya tenía todo planeado, qué iban a hacer, qué iban a decir y este chico también se prestó para eso”.

La última vez que David Nocua fue visto con vida - Noticias Caracol

Publicidad

Estando en el sitio, dijo la mamá de David, “cometieron ese atroz sucedo donde él (el cómplice de la exnovia) le tapa los ojos a mi hijo porque ella le pidió que le tapara los ojos porque le tenía una sorpresa que darle y ahí es donde pasa todo”.

También sostuvo que espera que el caso de su hijo quede como referente para que las leyes contra los menores de edad que cometen este tipo de crímenes sean más duras: “El mensaje es estar más pendientes de nuestros jóvenes. No juzguemos la vida de las demás personas porque no sabemos qué está pasando en casa de cada quien”.

Publicidad

En Noticias Caracol, Juliana Monroy dijo que su hijo “era un niño muy soñador, era un niño muy disciplinado, pues él jugaba fútbol, él estaba en una escuela de fútbol. A él también le gustaba montar patineta. Era un niño que tenía muchos sueños, muchas aspiraciones, porque desde ya se estaba proyectando a tener un emprendimiento: Él quería estampar camisetas”.

Los dos adolescentes, luego de aceptar los cargos, un fiscal adscrito a la seccional Bogotá les imputó el delito de homicidio agravado. Les fue impuesta una medida de internamiento preventivo en centro especializado.

(Lea también: La confesión del cómplice de exnovia de David Nocua del porqué habrían asesinado al joven en Usme)

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias