Indignación en Bucaramanga por atraco a niño deportista que “perdió un riñón” por las heridas

Crece el rechazo en Bucaramanga luego de que dos delincuentes hirieran con un arma cortopunzante a Luis Manuel Estrada, un niño de 13 años y promesa del deporte, por robarle el celular. Una cámara de seguridad captó el violento atraco, tras el cual el menor de edad sufrió afectaciones en varios de sus órganos.

El adolescente iba a viajar a Yopal, en Casanare, para participar en un torneo nacional de karate, deporte que practica desde los 5 años. Hace parte de las selecciones Santander y Colombia.

Así fue el robo a la promesa del deporte

Luis Manuel andaba en su bicicleta por una calle de Bucaramanga el pasado domingo 25 de mayo, cuando dos hombres en moto lo abordaron para robarle el celular. El joven intentó defenderse, pero los delincuentes estaban armados y lo hirieron. “Me le desgraciaron la vida, me le dieron dos puñaladas a mi hijo, una en el pecho, una en el intercostal izquierdo, donde perdió un riñón, tuvieron que reconstruirle el bazo”, detalló su papá, Manuel Estrada, al hablar con Noticias Caracol.

Tras herirlo, lo dejaron abandonado y el menor de edad avanzó unos metros, sosteniendo como pudo su bicicleta. Fue trasladado luego a un centro asistencial. Las puñaladas afectaron también su diafragma.

“La inseguridad está demasiado desatada, más que la inseguridad, no tienen compasión porque sabiendo y mirando que era un niño”, dijo su padre indignado, quien exigió “que por medio de las cámaras les hagan la seguidilla a estas personas que agredieron a mi hijo, independientemente de la nacionalidad que sea, justicia para mi hijo”.

El hombre manifestó que no es fácil la situación por la que está pasando su familia, “no se lo deseo a nadie porque nuestros hijos… siempre decimos que por qué a la gente buena le pasa esto”.

El menor de edad estaba a punto de viajar “al Nacional de Yopal, y vienen y me le desgracian la vida a mi hijo… digamos que me tocó hoy. Vamos a salir de esta adelante con el favor de Dios. Lo único que pido de verdad es que se haga justicia”, insistió su papá, que ya instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Adulto mayor también fue víctima de un ladrón en Bucaramanga

Este no es el único caso que ha conmocionado a la capital de Santander. En las últimas horas, las autoridades informaron que lograron capturar a un hombre que en abril pasado atracó a un vendedor informal de 70 años mediante engaños, llevándose su celular y lo que había ganado en las ventas.

“Este delincuente tiene 15 procesos judiciales vigentes por hurto y receptación; esperamos sea encerrado un buen tiempo”, dijo el alcalde de la ciudad, Jaime Andrés Beltrán.

