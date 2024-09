Presidente del Grupo de Energía de Bogotá advirtió que en 2025 "va a haber escasez" de gas

El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, advirtió que Colombia debe tomar medidas urgentes para evitar un inminente desabastecimiento de gas y electricidad. Ortega reveló que la compañía se enfrenta a un eventual déficit de 5 millones de pies cúbicos diarios (Mpc/d) de gas para fin de año, en medio de una creciente demanda y una oferta en rápida disminución.

El fenómeno de El Niño ha contribuido a la sequía

"El gas es esencial porque ya lo vimos en El Niño, el 55% de abastecimiento de gas fue crucial. Estamos esperando que salga la nueva resolución de la CREG a mediados de septiembre. Debemos ver si surge nueva oferta, pero en este momento no hay oferta ni siquiera para operar las compresoras. Esperemos que logremos algo de aquí al 16 de septiembre".

Ortega destacó la debilidad en la seguridad energética, mencionando que, "por un lado, no está lloviendo lo suficiente. No se están abasteciendo adecuadamente los embalses usados para la generación de energía. Por otro lado, se requiere tener una oferta de gas que en este momento el país no tiene".

¿Habrá escasez de gas en Colombia?

El presidente del Grupo de Energía de Bogotá también advirtió sobre un posible déficit en el futuro cercano: "En el 2025 va a haber escasez. Sé que se logrará pasar el 2025, pero el año difícil será el 26. El país va a necesitar importar gas".

Ortega concluyó su intervención reiterando la necesidad de reglas claras por parte del Gobierno nacional para asegurar la oferta de gas: "Espero que se solucione y que se pueda garantizar esa oferta de gas en lo que queda del año".