¿Qué está pasando con los temblores en Chocó? SGC explica que se trata de un "enjambre sísmico"

El departamento de Chocó volvió a registrar actividad sísmica durante la tarde de este lunes 14 de septiembre. De acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), cuatro movimientos con magnitudes superiores a 4,0 fueron identificados en el municipio de Itsmina en un periodo de poco más de una hora. Los primeros tres ocurrieron en un intervalo de apenas seis minutos.

Según explicó Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), el primer evento se presentó a las 3:02 p. m., con una magnitud de 4,9 y una profundidad de 39 kilómetros. Dos minutos después, a las 3:04 p. m., se registró un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4,1, localizado a 41 kilómetros de profundidad. Posteriormente, a las 3:08 p. m., ocurrió un tercer sismo de magnitud 4,4, cuya profundidad fue calculada en 40 kilómetros. La actividad volvió a presentarse cerca de una hora después. A las 4:13 p. m., la RSNC registró otro movimiento de magnitud 4,9, con una profundidad de 39 kilómetros y nuevamente con epicentro en Itsmina.



Más de 2.000 reportes de personas que sintieron los sismos

Los movimientos no solamente fueron registrados por los equipos de monitoreo. El SGC informó que, hasta las 4:30 de la tarde, "hemos recibido más de 2.000 reportes de sentido, especiamente en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Antioquia y Tolima". Freddy Tovar explicó que los cuatro eventos registrados este lunes están relacionados con una actividad sísmica que viene siendo monitoreada por la Red Sismológica Nacional desde el pasado mes de agosto, cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó.

"Desde el pasado 10 de agosto del evento sísmico de 7,4, desde la Red Sismológica Nacional hemos encontrado una secuencia sísmica donde hemos tenido dos grupos de sismos. El primero, correspondiente a réplicas, cuyas profundidades están entre los 70 y 120 kilómetros de profundidad. El segundo grupo corresponde a un enjambre sísmico", agregó el experto.



Un enjambre sísmico es "una secuencia de sismos en la que no se identifica un único evento principal. Por esta razón, pueden presentarse eventos de diferentes magnitudes durante el desarrollo de la actividad. Estos enjambres pueden durar días, semanas o incluso meses y posteriormente disminuir hasta desaparecer. La ocurrencia de varios sismos no permite, por sí sola, predecir cómo continuará la actividad".



El Servicio Geológico Colombiano (SGC) pide tener en cuenta que la presencia de varios movimientos, incluso cuando ocurren en un periodo corto y en una misma zona, no permite establecer con certeza qué sucederá después, pues los sismos no pueden predecirse. "La ocurrencia de varios sismos no permite, por sí sola, predecir cómo continuará la actividad. El SGC continuará realizando el monitoreo permanente de la actividad sísmica del país e informará oportunamente cualquier novedad relevante"



¿Qué encontró el SGC en la actividad sísmica del Chocó?

En un análisis previo de la RSNC, la entidad separó los sismos registrados en Chocó en dos grupos. "El análisis de la distribución espacial, profundidad y comportamiento en el tiempo permitió identificar dos grupos de actividad sísmica: uno corresponde a una secuencia de réplicas; el otro presenta características compatibles con un enjambre sísmico":



El primer grupo está compuesto por más de 260 sismos ubicados alrededor de San José del Palmar, con profundidades de entre 70 y 105 kilómetros. "Por su ubicación y la disminución progresiva de su frecuencia y magnitud, corresponden a réplicas del sismo del 10 de agosto".

está compuesto por con profundidades de entre 70 y 105 kilómetros. "Por su ubicación y la disminución progresiva de su frecuencia y magnitud, corresponden a réplicas del sismo del 10 de agosto". El segundo grupo tiene más de 900 sismos concentrados principalmente en los municipios de Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan. Estos movimientos se han producido a profundidades de entre 30 y 60 kilómetros, "comportamiento compatible con un enjambre sísmico".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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