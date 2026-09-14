Fuerza Aeroespacial dice que se hallaron en Risaralda "indicios" de aeronave desaparecida en Chocó

Las autoridades colombianas localizaron este lunes en horas de la mañana en el departamento de Risaralda "indicios" del avión Cessna T-206 que perdió comunicación el domingo, cuando cubría la ruta entre el departamento del Chocó y Bogotá con cinco personas a bordo. "Se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda (aldea) Oscordó, Pueblo Rico, Risaralda. Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. nuestra aeronave UH-60 Black Hawk, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave", señaló la Fuerza Aeroespacial en un comunicado.



La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, había despegado este domingo del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 a.m., en inmediaciones del cerro Tatamá.

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