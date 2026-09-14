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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Fuerza Aeroespacial dice que se hallaron en Risaralda "indicios" de aeronave desaparecida en Chocó

Fuerza Aeroespacial dice que se hallaron en Risaralda "indicios" de aeronave desaparecida en Chocó

Según informó en su cuenta de X, sobre las 7:30 a.m. de este lunes una de las tres aeronaves que adelantan la búsqueda localizó esos indicios en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, en el departamento de Risaralda.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Aeronave desaparecida
Aeronave desaparecida
Suministrada

Las autoridades colombianas localizaron este lunes en horas de la mañana en el departamento de Risaralda "indicios" del avión Cessna T-206 que perdió comunicación el domingo, cuando cubría la ruta entre el departamento del Chocó y Bogotá con cinco personas a bordo. "Se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda (aldea) Oscordó, Pueblo Rico, Risaralda. Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. nuestra aeronave UH-60 Black Hawk, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave", señaló la Fuerza Aeroespacial en un comunicado.

La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, había despegado este domingo del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 a.m., en inmediaciones del cerro Tatamá.

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Noticia en desarrollo.

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