Temblor en Colombia: sismo de magnitud 4,9 en Istmina, Chocó: hubo réplica dos minutos después

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó en la tarde de este lunes 14 de septiembre un evento sísmico de magnitud 4,5, con epicentro en Istmina, Chocó.

Tras el primer temblor, se reportaron dos movimientos telúricos más en el mismo epicentro, uno dos minutos después, de magnitud 4,1 y el más reciente de 4,4, de acuerdo con los reportes del SGC.

Los temblores, según el reporte se sintieron en municipios cercanos al epicentro, entre ellos Sipí (Chocó), a 16 kilómetros; Nóvita (Chocó), a 48 kilómetros, y El Dovio (Valle del Cauca), a 57 kilómetros.

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