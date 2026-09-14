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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor en Colombia: sismo de magnitud 4,9 en Istmina, Chocó: hubo réplica dos minutos después

Temblor en Colombia: sismo de magnitud 4,9 en Istmina, Chocó: hubo réplica dos minutos después

En la tarde de este lunes se registró un temblor superior a una magnitud de 4.0 en el departamento del Chocó. Estos son los detalles.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Temblor en Colombia: reportan sismo de magnitud 4,5 en Istmina, Chocó, este 14 de septiembre
Temblor en Colombia: reportan sismo de magnitud 4,5 en Istmina, Chocó, este 14 de septiembre. -
SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó en la tarde de este lunes 14 de septiembre un evento sísmico de magnitud 4,5, con epicentro en Istmina, Chocó.

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Tras el primer temblor, se reportaron dos movimientos telúricos más en el mismo epicentro, uno dos minutos después, de magnitud 4,1 y el más reciente de 4,4, de acuerdo con los reportes del SGC.

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Los temblores, según el reporte se sintieron en municipios cercanos al epicentro, entre ellos Sipí (Chocó), a 16 kilómetros; Nóvita (Chocó), a 48 kilómetros, y El Dovio (Valle del Cauca), a 57 kilómetros.

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