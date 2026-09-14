Laura Sarabia no acepta cargos en el caso de prueba de polígrafo a Marelbys Meza

Laura Sarabia no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por el caso de Marelbys Meza. La ex alta funcionaria del gobierno de Gustavo Petro compareció en audiencia de imputación de cargos, presidida por el Juzgado 1 de Control de Garantías de Bogotá este 14 de septiembre. En la diligencia se le imputaron tres cargos en total a Sarabia por hechos que se remontan a enero de 2023, cuando la funcionaria presuntamente ordenó practicarle una prueba de polígrafo a Meza sin seguir el conducto regular que establece la ley. Sarabia no aceptó ninguno de los tres.



¿Qué sigue en el caso de Laura Sarabia?

De acuerdo con las declaraciones de la jueza de control de garantías, el hecho de que Sarabia no acepte los cargos implica dos escenarios judiciales: que se formule la acusación desde la Fiscalía, para continuar el proceso, o que la investigación se precluya, según se considere. Cabe decir que la juez le manifestó a la procesada que si aceptaba cargos, se disminuiría su posible condena a la mitad. Dado a que Laura Sarabia declaró inocencia, no habrá esta clase de benefiicos.

En esta diligencia, Sarabia tuvo que escuchar el relato que realizó el ente investigador a partir de distintos elementos que permitieron reconstruir cómo ocurrieron presuntamente los hechos y, por consiguiente, cómo se configuran los tres delitos de los que se le señala: abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso. (Lea aquí lo que dijo la Fiscalía durante la audiencia)

¿Por qué se le imputan estos cargos a Laura Sarabia?

Este caso tiene su origen en enero de 2023, cuando en la casa de Sarabia y su esposo se perdió un suma grande de dinero que fue guardada en un maletín que la entonces funcionaria envió con la jefa de su seguridad para que fuera recibido por su pareja, Andrés Parra. El equipaje fue recibido por Meza, quien trabajaba como empleada doméstica en esta casa familiar. Dos días después, Parra se percató que el dinero (cuya suma no fue especificada en la audiencia) no estaba en el maletín.



Las sospechas de una vez fueron dirigidas contra Marelbys Meza. Tanto Parra como Sarabia se reunieron con Meza por privado, cada uno por su parte, para instarla a que devolviera el dinero. La señora Meza negó que lo tuviera y reiteró su inocencia. Sarabia informó sobre la pérdida del dinero al coronel Feria Buitrago, quiera era jefe de protección presidencial, y le ordenó poco después que le practicara la prueba del polígrafo a Marelbys Meza. Laura Sarabia le dijo directamente que debía someterse a la prueba.



Para la Fiscalía, Laura Sarabia habría utilizado como medios coactivos la simetría de poder que había en su relación con ella y ubicaba a Marelbys Meza en una posición de vulnerabilidad. A esto se le suma el hecho que Meza tuviera miedo de no aceptar la exigencia de su empleadora; un miedo fundado en el cargo de Laura Sarabia, las facultades que podría tener para enviarla a la cárcel y que ese trabajo era su única fuente de ingreso apara sostenerse.

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La fiscal subrayó que Sarabia presuntamente se arrogó, en su puesto como jefa del despacho, una atribución que no le correspondía: ordenar una prueba de polígrafo (una cuestión de la que solo estaba facultado el coronel Feria) y que esta haya sido efectuada sobre una persona que no aspiraba a ningún cargo en la Presidencia, sino que era una particular. “El uso se apartó totalmente de los fines a los que estaban destinados”, estableció el ente judicial, pues la prueba de polígrafo (o confiabilidad) solo se usa como una herramienta en la toma de decisiones institucionales, relacionadas con la credibilidad y confiabilidad del personal que rodea al jefe de Estado colombiano.

María Paula Rodríguez Rozo

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