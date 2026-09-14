Barrios de Suba sin agua: ¿por qué se suspendió el servicio y cuándo volverá?

Habitantes de algunos barrios de la localidad de Suba, en Bogotá, permanecen sin servicio de agua potable desde la noche del domingo 13 de septiembre, situación que ha generado reportes de ciudadanos desde las primeras horas de este lunes 14 de septiembre.



Ante las inquietudes de los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que la suspensión está relacionada con un imprevisto registrado en una red matriz de distribución de agua potable ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139, en la localidad de Suba.

La entidad señaló que sus equipos técnicos continúan trabajando en el lugar para reparar la tubería y restablecer el servicio. De acuerdo con la información entregada este lunes, se espera que el suministro de agua pueda ser restablecido durante la noche.



¿Por qué se ha demorado la reparación?

Según explicó el Acueducto de Bogotá, la interrupción del servicio se debe a los trabajos de reparación de una tubería que presentó un imprevisto en una red matriz de distribución de agua potable.

La intervención ha requerido la coordinación de diferentes entidades. En particular, la EAAB indicó que las labores se adelantan de manera articulada con Enel y la Secretaría Distrital de Movilidad.



Además, el arreglo ha requerido una intervención adicional para reforzar la infraestructura. Para esto fue necesario construir una pieza especial para la tubería, con el objetivo de reforzar la red y prevenir futuros daños.



La situación ya había sido reportada por ciudadanos de algunos barrios de Suba, quienes señalaron que comenzaron a experimentar la falta de agua desde la noche del 13 de septiembre. En la mañana de este lunes, el Acueducto de Bogotá se pronunció a través de su cuenta de X y explicó que los trabajos continuaban en la zona.

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“Informamos que nuestro equipo técnico continúa trabajando en la reparación de un imprevisto presentado en una red matriz de distribución de agua potable, ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139”.

Vecinos de Suba



Informamos que nuestro equipo técnico continúa trabajando en la reparación de un imprevisto presentado en una red matriz de distribución de agua potable, ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139.



La reparación de la tubería ha requerido un trabajo… pic.twitter.com/2ni6PAPSzK — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) September 14, 2026

¿Cuándo regresará el agua en Suba?

Hasta el momento, el servicio no ha sido restablecido, pero la EAAB informó que los trabajos avanzan de manera prioritaria y que el suministro se restablecerá durante la noche de este lunes 14 de septiembre, una vez culminen las labores de reparación.

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La empresa también señaló que mantiene informados a los usuarios sobre el avance de la intervención y reiteró que su equipo trabaja para solucionar la situación en el menor tiempo posible.

“Nuestro equipo en terreno, ya se encuentra trabajando de manera prioritaria para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Agradecemos tu comprensión y paciencia mientras solucionamos esta situación”, indicó la entidad en una de sus respuestas a los ciudadanos.

Por ahora, la recomendación para los habitantes de los sectores afectados es mantenerse atentos a los canales oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, donde se informará sobre la evolución de los trabajos y el momento en que sea restablecido el suministro.

Mientras continúan las labores de reparación, la EAAB mantiene un servicio alterno mediante carrotanques para atender a las personas que permanecen sin agua.

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La entidad precisó que estos vehículos tienen prioridad para centros de salud y sitios de alta concentración de personas en la zona afectada.

Los usuarios que requieran este servicio pueden solicitar los carrotanques a través de la Acualínea 116, según informó el Acueducto de Bogotá.

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La empresa agradeció la comprensión de los ciudadanos mientras avanzan los trabajos y reiteró que continuará comunicando las novedades relacionadas con la reparación de la tubería y el restablecimiento del servicio de agua en Suba.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co