Ideam alerta por onda tropical en Colombia durante esta semana: se esperan lluvias y fuertes vientos

El Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) alertó al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) sobre el paso de una onda tropical que incrementará las precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos fuertes, afectando con mayor intensidad a las regiones Pacífica, Andina y Caribe, al igual que al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Además del incremento en las precipitaciones, las autoridades advierten la probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de las regiones Pacífica, Caribe, Orinoquía y el sistema Magdalena-Cauca. Por su parte, la amenaza por deslizamientos de tierra se concentra en la franja andina y del Pacífico, mientras que las alertas rojas por incendios de la cobertura vegetal persisten en Tolima y Huila.



Pronóstico del tiempo en Colombia: fechas, horarios y días clave

De acuerdo con el informe oficial del IDEAM, las precipitaciones se distribuirán a lo largo de la semana de la siguiente manera:



Lunes 14 de septiembre de 2026: Lluvias de variada intensidad en el océano Pacífico , Chocó , Valle del Cauca , Cauca , Nariño , Antioquia , Córdoba , Bolívar , Santander , Norte de Santander y el Eje Cafetero . Lluvias dispersas en Meta , Vichada , Guaviare , Guainía , Vaupés , Caquetá , Putumayo y Amazonas .

Lluvias de variada intensidad en el , , , , , , , , , y el . Lluvias dispersas en , , , , , , y . Martes 15 de septiembre de 2026: Precipitaciones de variada intensidad en Chocó , Valle del Cauca , Cauca , Nariño y Antioquia . Lluvias dispersas en departamentos como Boyacá , Tolima y Huila , mientras que se esperan lluvias fuertes en la región Amazónica y de la Orinoquía.

Precipitaciones de variada intensidad en , , , y . Lluvias dispersas en departamentos como , y , mientras que se esperan lluvias fuertes en la región Amazónica y de la Orinoquía. Miércoles 16 de septiembre de 2026: Se mantienen las lluvias en la región Pacífica. Tiempo seco predominará en sectores del centro y sur de la región Andina .

Se mantienen las lluvias en la región Pacífica. Tiempo seco predominará en sectores del centro y sur de la . Jueves 17 de septiembre de 2026: Inicio de la fase de mayor intensidad. Aumento generalizado de lluvias en el océano Pacífico , Chocó , occidente de Antioquia , Córdoba , Valle del Cauca , Cauca , Bolívar , Sucre , Magdalena , Eje Cafetero y Boyacá .

Inicio de la fase de mayor intensidad. Aumento generalizado de lluvias en el , , , , , , , , , y . Viernes 18 de septiembre de 2026: Pico máximo del fenómeno meteorológico. Lluvias fuertes y tormentas eléctricas afectarán principalmente a Chocó, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, así como a los departamentos caribeños de Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira, además de sectores de Cundinamarca y Tolima.

Ubicaciones y zonas bajo alerta de emergencia

Las autoridades meteorológicas han establecido el mapa de vulnerabilidad de la siguiente forma:



Alerta por Crecientes Súbitas: Cuencas hidrográficas de las regiones Pacífica , Caribe , Orinoquía y la cuenca Magdalena-Cauca .

Cuencas hidrográficas de las regiones , , y la cuenca . Alerta por Deslizamientos de Tierra: Especial atención en zonas de ladera de la región Pacífica y la franja andina .

Especial atención en zonas de ladera de la y la . Alerta Roja por Incendios Forestales: Concentrada prioritariamente en los departamentos de Tolima y Huila .

Concentrada prioritariamente en los departamentos de y . Alerta por Tormentas y Vientos Fuertes: San Andrés, Providencia y Santa Catalina, junto al litoral de la región Caribe.

Requisitos y recomendaciones para la ciudadanía

Ante la contingencia por la onda tropical, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el IDEAM sugieren a la población atender las siguientes medidas de prevención:



Asegurar techos y estructuras: Reforzar cubiertas, amarrar láminas de zinc y retirar objetos pesados de balcones ante la presencia de vientos fuertes. Monitoreo de cauces: Si reside cerca de ríos o quebradas en las cuencas Magdalena-Cauca, Caribe o Pacífica, vigile los niveles de agua y evacúe si observa cambios repentinos o ruidos anómalos. Precaución en zonas inestables: Si se desplaza por carreteras intermunicipales de la franja andina, infórmese sobre el estado de las vías ante la probabilidad de deslizamientos de tierra. Protección durante tormentas: No resguardarse bajo árboles ni estructuras metálicas expuestas durante eventos con tormentas eléctricas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.