Más de 1.394 vacantes de empleo en Bogotá: así puede aplicar a las ofertas disponibles

Bogotá se mantiene como uno de los principales escenarios para quienes buscan una oportunidad laboral. Esta semana, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), mediante la estrategia ‘Talento Capital’, tienen disponibles 1.394 vacantes con postulación virtual.



Las ofertas estarán disponibles hasta el domingo 20 de septiembre de 2026, con opciones dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia. La convocatoria incluye perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales, además de oportunidades para quienes buscan su primera experiencia laboral.

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, destacó el propósito de la estrategia: “Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) estamos trabajando para acercar el empleo a la ciudadanía y, especialmente, para generar oportunidades que permitan a las personas reconstruir sus proyectos de vida y mejorar su calidad de vida”

La funcionaria agregó que la oferta contempla diferentes perfiles y sectores, teniendo en cuenta tanto la diversidad del talento disponible en Bogotá como las necesidades de las empresas.



¿Qué empleos están disponibles en Bogotá?

Las vacantes corresponden a empresas de distintos sectores económicos y abarcan áreas como salud, comercio, construcción, administración, logística, transporte, servicios, mantenimiento, industria y atención al cliente, entre otras.



Entre los cargos disponibles se encuentran:



Auxiliar de servicio al cliente.

Analista administrativo(a).

Auxiliar de enfermería.

Asistente de restaurante.

Agente bilingüe de servicio al cliente.

Auxiliar eléctrico(a).

Oficial hidráulico(a).

Técnico(a) de control e instrumentación.

Ayudante de obra.

Oficial de obra.

Oficial de estructura metálica.

Asesor(a) comercial.

Pintor(a) automotriz.

Montador(a) de ensamble.

Judicante.

Operario(a) de mantenimiento locativo.

Auxiliar de soporte.

Jefe(a) financiero(a).

Asistente logístico(a) e inventarios.

Médico(a) general.

Profesional de atención al donante.

Bacteriólogo(a).

Técnico electricista.

Analista de nómina.

Mecánico(a).

Jefe(a) de enfermería.

Camillero(a).

Técnico(a) electromecánico(a) automotriz.

Contador(a) junior.

Analista de tesorería.

Guarda de seguridad.

Auxiliar de bodega.

Conductor(a).

Conductor(a) C2-C3.

Auxiliar administrativo(a) y contable.

Auxiliar de facturación.

Servicios generales.

Operador(a) de bus.

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de aseo.

Almacenista de alimentos.

La oferta también contempla cargos como nutricionista, analista de contabilidad, auxiliar de laboratorio, auxiliar de patología, auxiliar de infraestructura, auxiliar de implementaciones, promotor(a) de campañas sociales y líder de cuadrilla de obra, entre otros.



¿Cómo postularse a las vacantes de empleo?

Las personas interesadas en participar deben registrarse en la plataforma www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y posteriormente buscar y aplicar a las vacantes que correspondan con su perfil.

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Además, quienes requieran acompañamiento presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

En este lugar se ofrece orientación para registrar la hoja de vida, fortalecer el perfil laboral y desarrollar habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo. Si el perfil del candidato se ajusta a alguna de las vacantes disponibles, la hoja de vida puede ser remitida directamente a las empresas.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co