Donald Trump denuncia una supuesta "conspiración enfermiza" contra la IA y señala a China

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este lunes una supuesta "conspiración enfermiza" contra el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), tras el pedido de desaceleración de empresarios del sector debido a los riesgos. "Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China", aseguró Trump en su plataforma Truth Social. "El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", escribió el mandatario, quien considera que Estados Unidos tiene y debe mantener el liderazgo en el sector.



Trump criticó particularmente al principal promotor de ese llamado, el director de la firma Anthropic, Dario Amodei. "La Administración Trump ha impedido que la 'gente' de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un 'angelito perfecto'", acusó Trump. "¡Conspiranoicos, traidores y filtradores, CUIDADO!" amenazó. Cabe recordar que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, defendió el sábado una desaceleración coordinada del desarrollo de la IA para comprender mejor los riesgos que suponen las capacidades avanzadas de esta tecnología. Esa propuesta recibió apoyo público del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, del director de xAI, Elon Musk, del presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

En los últimos meses, OpenAI y Anthropic han reportado varios incidentes en los que sistemas de IA en fase experimental se escaparon de forma autónoma de sus entornos restringidos para acceder a internet y atacar sitios web y plataformas. En algunos casos, estos sistemas de IA demostraron capacidad para coordinarse, establecer jerarquías entre ellos, hacer trampa y borrar las huellas de sus acciones. El pasado martes, el investigador Jacob Coxon -quien renunció a su puesto en Anthropic y anteriormente trabajó en OpenAI- acusó públicamente a ambas empresas de mantener estándares de seguridad laxos y de estar "jugando con nuestras vidas".

La competencia entre los principales actores del sector es tan feroz, y con inversiones multimillonarias en juego, que ninguno está dispuesto a arriesgarse a levantar el pie del acelerador en solitario. Amodei ha manifestado su disposición a coordinarse con sus rivales, sin incluir a China.



Consultados por la AFP sobre posibles conversaciones en este sentido, Anthropic, OpenAI y Google no respondieron de inmediato. Por ahora, la única medida concreta a la que se comprometieron tanto Anthropic como OpenAI es permitir que observadores independientes verifiquen el trabajo interno de las empresas en materia de seguridad.



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*Con AFP