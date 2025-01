¿Qué facultades tiene el presidente Gustavo Petro con el estado de conmoción interior?

Este viernes, 24 de enero de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro publicó el decreto de estado de conmoción interior en la zona del Catatumbo, en Cúcuta, Norte de Santander, y en dos municipios del departamento del Cesar. La decisión se tomó por la situación que se vive en el Catatumbo, por cuenta de la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC, la cual ha dejado ya más de 40.000 personas desplazadas.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló en Noticias Caracol en vivo sobre el documento del Gobierno nacional y dijo que se necesitó tomar esta medida “porque hay una particular perturbación del orden público, que genera unos efectos que la misma Constitución prevé conjurar a través de mecanismos especiales como es la conmoción interior. Es decir, cuando nosotros tenemos una grave perturbación de orden público, que atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, que no puede ser conjurada mediante procesos ordinarios, se ha exacerba el tema particular de la violencia en cada uno de estos elementos y eso significa tener facultades extraordinarias por la excesiva necesidad de conjurar esta perturbación”.

En cuanto a qué tipo de facultades especiales adquiere el presidente de la República con el estado de conmoción interior, la ministra explicó que, “entre esas facultades, tiene posibilidad de decretar medidas para conjurar cada una de esas acciones para retornar lo que significa también la estabilidad institucional, para el tema de acciones civiles y para el tema de declaratoria de elementos económicos que puedan, de una manera rápida, atender todas las necesidades que hay”.

La funcionaria agregó que “los mecanismos que están establecidos en la ley como el presupuesto, el manejo presupuestal o la contratación, tiene unos plazos largos que no son posibles de manejar de manera adecuada a una crisis o una perturbación que no solamente ha generado el desplazamiento de más de 30.000 personas, sino que ha generado el asesinado de más de 50 personas en el Catatumbo. Eso significa mover al aparato estatal para recobrar la seguridad ciudadana y todo eso tiene una serie de necesidades, desde el punto de vista legislativo, y por eso le sigue a este decreto una serie de medidas legislativas que se dictan en estado de conmoción por el Gobierno nacional”.

Según la alta funcionaria, la finalidad del estado de conmoción interior es “volver a la normalidad, rescatar a las personas del confinamiento, retornar a las personas al Catatumbo con inversión social, para que puedan mantenerse y estabilizarse en el territorio, y generar la protección adecuada, que significa poderle dar posibilidades de acudir a otra clase de programas a los ciudadanos, para su subsistencia y su manejo”.

Precio de la coca, una de las causas del estado de conmoción interior

Una de las causas del publicar el decreto de estado de conmoción interior fue que se rompió un pacto de ilegales en el territorio porque aumentó el precio de la coca en los mercados criminales. La ministra explicó que en cuanto a esta droga “hay mayor oferta y se está generando, incluso, un área de casi 45.700 toneladas de coca en la región del Catatumbo y desde ahí veíamos cómo podría ser posible uno de los elementos certificados por la ONU y es que el precio de la coca, después de tener una gran baja hasta octubre o noviembre del 2024, se disparó entre noviembre y diciembre. Desde ese punto de vista, ahí se ve que hay una gran intención de mantener el control territorial y el control del negocio”.

Desde noviembre del 2023, la mesa de negociaciones del Gobierno con el ELN fue alertada de la situación que está ocurriendo en el Catatumbo. Buitrago sostuvo que “no es tan cierta esa afirmación. Si bien es cierto que había alertas, estas alertas estaban construidas de manera especial por la Defensoría del Pueblo, en donde se decía de manera genérica que podría haber violencia sobre la población. No solamente hay alertas del 2024, sino que hay del 2023, del 2022, del 2020, en donde tenemos elementos que podrían ser parte de un estado en donde hay enfrentamiento de estos grupos”.

Sobre los municipios Rio de Oro y González, en el departamento del Cesar, la ministra explicó que se decretó el estado de conmoción interior allí porque “son corredores en donde se verifica la necesidad de decretarla porque están haciendo parte de estas actividades sobredimensionadas de estos grupos contra personas de estos municipios y al ser corredor, también tiene un tema de soberanía nacional”.

¿El Gobierno podrá poner más impuestos con el estado de conmoción interior?

“Sí”, dijo la ministra de Justicia. Agregó que “esa es una facultad que, frente a el artículo 213 de la Constitución, se establece".

Según la ministra, el Gobierno tiene la capacidad, con el decreto, de captar recursos para atender emergencias en una determinada región.

