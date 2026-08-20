¿Quiénes son los seis altos mandos que llegan a la cúpula militar del Gobierno De la Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella definió la nueva cúpula militar, quien junto al ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, tendrá la misión de fortalecer la seguridad en todo el país. Varios de los oficiales designados serán reintegrados a las Fuerzas Militares. "Me estoy rodeando de los mejores soldados, de los mejores generales para ganarle esta guerra a la criminalidad", expresó antes de anunciar los nombres de los oficiales.

“Que nadie se equivoque, esta cúpula vendrá a combatir el crimen en todas sus manifestaciones, no habrá un metro de la geografía nacional que no sea patrullado por nuestras fuerzas, no habrá delincuente que se pueda burlar del Estado y del Gobierno y seguir sometiendo a nuestra sociedad”, aseguró el mandatario.



Mayor general Erick Rodríguez Aparicio, comandante general de las FF. MM.

Había sido llamado a calificar servicios en el último mes del gobierno del expresidente Gustavo Petro, al parecer, por dar a conocer la carnetización a campesinos por las disidencias de las Farc en Meta y parte del Guaviare con lo que el grupo ilegal buscaba impedir que votaran libremente, pocos días antes de la segunda vuelta presidencial. Se había desempeñado como segundo comandante del Ejército Nacional y subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas. En 2024, desde el comando conjunto número 2, lideró la operación Perseo para recuperar el corregimiento El Plateado, en el Cauca. Se trató de la acción militar más grande de la última década en Colombia.



Mayor general Carlos Carrasquilla Gómez, jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF. MM.

Comandaba desde 2025 la Primera División del Ejército Nacional y tenía a cargo 5 departamentos en el Caribe- El oficial tiene master en ciencias militares y estudios de defensa.



Mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército Nacional

Es administrador de empresas y fue comandante de la V División del Ejército. Cuenta con estudios en defensa, derecho internacional humanitario y seguridad. Lleva 3 décadas sirviéndole al país en las Fuerzas Armadas, en regiones críticas en materia de orden público como Arauca, Tolima, Cauca, Putumayo y Caquetá. Ha sido comandante del Batallón de Infantería No. 33, comandante de la Brigada Móvil No. 29, comandante del Comando Específico del Cauca, comandante del Comando de Educación y Doctrina y actualmente se desempeña como jefe del Estado Mayor Generador de Fuerza. Su llegada a la comandancia del Ejército implicará la salida de 10 generales por antigüedad.



Brigadier general Rodolfo Morales Franco, segundo comandante del Ejército Nacional

En 35 años de servicio se ha desempeñado en diferentes cargos como comandante del Batallón de Infantería No. 3, comandante del Batallón de Infantería No. 9, oficial de operaciones de la XXIX Brigada y fundador de la Dirección Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército Nacional. En los últimos años asumió como jefe del Estado Mayor y comandante de la XIII Brigada en Bogotá y Cundinamarca, y también como comandante de la Segunda División. En 2021 fue agregado militar en Rusia.



General Óscar Leonel Murillo, Escuela Superior de Guerra

Se reintegra a las Fuerzas Armadas después de haber sido retirado por el gobierno Petro en medio de presuntas presiones del Eln para sacarlo del cargo, en el marco de las negociaciones de paz. Fue jefe del departamento de Planeación del Ejército, agregado militar en Israel, oficial de operaciones, comandante de la Primera Brigada y su carrera estuvo marcada por su trabajo en el Chocó como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán.



Vicealmirante Javier Jaimes Pinilla, comandante de la Armada Nacional de Colombia

Se desempeña actualmente como jefe de planeación de esa institución. Es profesional en ciencias navales, experto en planeación estratégica y gestión de proyectos, y profesional en ingeniería naval con especialidad en electrónica. Ha ocupado cargos como jefe de las divisiones de cubierta y apoyo aeronaval, y guerra electrónica de la fragata. Además, ha sido comandante de la unidad ARC Socorro, oficial de comunicaciones del Buque Escuela ARC Gloria y jefe de las divisiones de artillería y misiles, antisubmarina y navegación y comunicaciones de la fragata ARC Independiente.



Mayor general Juan Martínez Ossa, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia

Fue jefe de la jefatura de Inteligencia Aeroespacial y Ciberespacial, comandante del Comando Aéreo No. 1 y del Comando Aéreo de Combate No. 7, así como comandante de operaciones aéreas y espaciales.

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CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE