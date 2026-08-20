Dos temblores de 2.6 y 2.7 en Chocó en la tarde de este 20 de agosto: con 17 minutos de diferencia

Un evento sísmico de magnitud 2.7 y profundidad superficial (menor a 30 km) se registró este jueves 20 de agosto de 2026. Conozca el informe oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y los detalles del epicentro.



Reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC)

De acuerdo con el boletín actualizado emitido por la Red Sísmica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC), un evento telúrico tuvo lugar a las 14:46 hora local del jueves 20 de agosto de 2026. Los parámetros técnicos confirmados por la entidad oficial indican lo siguiente:



Magnitud: 2.7

Epicentro: Localizado a 8 km del municipio de Sipí , en el departamento del Chocó .

Localizado a , en el departamento del . Coordenadas: Latitud 4.64 y Longitud -76.71 .

Latitud y Longitud . Profundidad: Superficial (menor a 30 km).

Posteriormente, a las 15:03 hora local, la red del SGC registró un segundo movimiento instrumental en la misma zona de influencia, localizado a 17 km de Sipí (Chocó) y cercano al municipio de Istmina, con una magnitud de 2.6 y profundidad también superficial.

Debido a la magnitud baja de estos sismos, la intensidad percibida en superficie fue leve. Los reportes ciudadanos en las plataformas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano provinieron principalmente de sectores rurales adyacentes a Sipí, Istmina y municipios cercanos de la subregión del San Juan en el departamento del Chocó.

Las autoridades territoriales del departamento del Chocó y los consejos municipales de gestión del riesgo confirmaron que no se registraron afectaciones a la infraestructura física, colapso de edificaciones ni personas lesionadas. Las líneas de atención de emergencia no reportaron llamadas de auxilio relacionadas con el evento, manteniéndose la normalidad en las actividades cotidianas de la región.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

Colombia es un país de elevada actividad tectónica y sísmica debido a su compleja ubicación geológica dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. En el territorio nacional confluyen tres estructuras mayores:



Placa de Nazca: Ubicada bajo el océano Pacífico, se desplaza en dirección este e ingresa por debajo de la corteza continental mediante un proceso geológico denominado subducción. Esta interacción genera presiones constantes en toda la región del Pacífico colombiano, afectando departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Placa Sudamericana: Soporta la masa continental del país y absorbe la deformación generada por la presión del bloque oceánico. Placa del Caribe: Ejerce presión desde la zona norte, acumulando esfuerzos tectónicos en el margen marítimo y continental del país.

Esta dinámica convergente produce una red de fallas geológicas activas que atraviesa el territorio nacional. Entre las más representativas se encuentra la Falla de Romeral, un sistema estructural compuesto que se extiende a lo largo de los Andes colombianos, liberando energía de forma continua a través de sismos de diversa magnitud.



Adicionalmente, el país alberga el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado bajo el municipio de Mesa de los Santos (Santander). Esta estructura concentra una liberación de energía prácticamente diaria a profundidades intermedias (alrededor de 140 km), lo que la posiciona técnicamente como la segunda zona de mayor actividad sísmica del planeta, superada únicamente por el nido sísmico de Vrancea en Rumania.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La prevención técnica y la gestión del riesgo son fundamentales para mitigar la vulnerabilidad ante eventos sísmicos. Las recomendaciones oficiales dictadas por la UNGRD contemplan:



Antes: Identificar las zonas de menor riesgo dentro de la vivienda o lugar de trabajo. Asegurar objetos pesados o estantes que puedan volcarse. Mantener listo un kit de emergencia que contenga agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna y copia de documentos personales.

Identificar las zonas de menor riesgo dentro de la vivienda o lugar de trabajo. Asegurar objetos pesados o estantes que puedan volcarse. Mantener listo un que contenga agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna y copia de documentos personales. Durante: Mantener la calma y alejarse de ventanas, espejos o muros exteriores. Ubicarse en las zonas de protección delimitadas o agacharse y cubrirse bajo estructuras firmes como escritorios o mesas resistentes. Evitar el uso de elevadores o escaleras durante el movimiento telúrico.

Mantener la calma y alejarse de ventanas, espejos o muros exteriores. Ubicarse en las zonas de protección delimitadas o agacharse y cubrirse bajo estructuras firmes como escritorios o mesas resistentes. Evitar el uso de elevadores o escaleras durante el movimiento telúrico. Después: Verificar el estado estructural del inmueble antes de reingresar. En caso de detectar grietas severas en elementos estructurales (columnas o vigas), evacuar el área. Atender únicamente la información difundida por canales y entidades oficiales como el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la UNGRD.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

