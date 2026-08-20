Presidente De la Espriella anuncia quiénes integran la nueva cúpula militar

El presidente Abelardo de la Espriella anunció quiénes serán los nuevos miembros de la cúpula militar, indicando que la Fuerza Aeroespacial Colombiana recobrará el nombre que tenía antes, Fuerza Aérea Colombiana. El jefe de Estado aseguró, antes de dar a conocer a los nuevos generales de las Fuerzas Militares, que “para ganar esa guerra contra la criminalidad es fundamental rodearse de los mejores soldados” y “por eso me estoy rodeando de los mejores soldados, de los mejores generales, para ganarle esta guerra a la criminalidad. No van a tener dónde esconderse, no van a tener tregua, no vamos a dejar un minuto de perseguirles, vamos a imponer el orden y vamos a recuperar la seguridad desde las regiones hasta los barrios de cada una de las ciudades y pueblos de Colombia”.

La nueva cúpula militar está integrada por:



Mayor general Erick Rodríguez Aparicio, comandante de las Fuerzas Militares.

Mayor general Carlos Carrasquilla Gómez, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército Nacional.

Brigadier general Rodolfo Morales Franco, segundo comandante del Ejército Nacional.

Mayor general Juan Martínez Ossa, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

Mayor general Juan Mosquera Dueñas, segundo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

Vicealmirante Javier Jaimes Pinilla, comandante de la Armada Nacional de Colombia.

Mayor general Rafael Olaya Quintero, segundo comandante de la Armada Nacional de Colombia.

General Óscar Leonel Murillo, Escuela Superior de Guerra.

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