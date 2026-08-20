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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan incendio en inmediaciones de la Escuela Internacional de Entrenamiento de Policía en Tolima

Reportan incendio en inmediaciones de la Escuela Internacional de Entrenamiento de Policía en Tolima

Autoridades y cuerpos de bomberos solicitan intervención inmediata para sofocar los focos activos y frenar el avance del fuego en inmediaciones de la Escuela Internacional de Entrenamiento de Policía en Tolima.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Reportan incendio en inmediaciones de la Escuela Internacional de Entrenamiento de Policía en Tolima
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Una conflagración forestal mantiene en máxima alerta a la vereda de Gualanday, en jurisdicción del municipio de Coello, Tolima. Las llamas se concentran en las proximidades del Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Cenop), la principal sede de entrenamiento internacional de la institución en el país.

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El avance del fuego ha encendido las alarmas de la comunidad local ante la amenaza latente de que alcance zonas residenciales e infraestructura estratégica. Las autoridades y los organismos de socorro requieren una intervención inmediata en el punto para sofocar los focos activos antes de que las condiciones climáticas o el viento compliquen aún más la contención de la emergencia.

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