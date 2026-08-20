Mexicano que trabajaba en pizzería de Medellín era buscado en su país por el homicidio de su esposa

Un ciudadano mexicano de 52 años, que era requerido por la justicia de su país por el delito de homicidio agravado, fue detenido en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. La Policía Nacional entregó los detalles de esta detención, efectuada a través de la cooperación internacional con otros países.

"En una operación coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de los Estados Unidos Marshals, fue retenido en vía pública del barrio Los Colores de Medellín, un ciudadano mexicano de 52 años requerido mediante circular roja de INTERPOL por las autoridades judiciales del estado de Querétaro, por el delito de homicidio agravado ", explicó la Policía en un comunicado.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, reveló más detalles del caso. El mexicano detenido fue identificado como Luis Carlos Díaz Santiago. Bello indicó que el trabajo conjunto entre las diferentes agencias "permitieron ubicar y lograr la captura de este delincuente aquí en el sector del barrio Los Colores de la ciudad de Medellín".



La Policía agregó que "de acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades mexicanas, el hombre sería el responsable del homicidio de su esposa, Ana Lilia Maza Pérez, ocurrido en el domicilio que ambos compartían. Según los elementos recolectados en la investigación, la víctima habría sido atacada con un arma cortopunzante en 55 ocasiones, heridas que le produjeron la muerte",

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Sobre el crimen, también se supo que el cuerpo sin vida de la mujer "fue abandonado en una de las habitaciones de la vivienda, donde fue localizado 15 días después, en avanzado estado de descomposición". Bello explicó

que el mexicano "se refugió aquí en nuestro país en diferentes departamentos, llegó aquí al municipio, a la ciudad de Medellín y allí nosotros logramos la captura y ya debe responder por el delito de homicidio en su país". Asimismo, adelantó que se efectuarán los trámites con Migración Colombia para hacer la extradición.

"La búsqueda trascendió la frontera de México. Este delincuente, uno de los más buscados en diferentes países, en Estados Unidos, aquí también en el Cono Sur, fue capturado y ya no seguirá cometiendo esas conductas delictivas" concluyó el uniformado. Se supo que Díaz Santiago adoptó un perfil bajo en Medellín trabajando para una pizzería. " Evitaba utilizar medios electrónicos con el propósito de dificultar su rastreo. El hombre era requerido internacionalmente y había sido objeto de acciones de búsqueda en Estados Unidos, Guatemala y Belice, hasta que el trabajo articulado permitió establecer su ubicación en Medellín", agregó la Policía en su comunicado.

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El ciudadano mexicano fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se adelantan los procedimientos correspondientes. "Se espera que las autoridades del país solicitante realicen los trámites necesarios para su extradición", agregaron.