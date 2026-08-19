Este es el decreto para declarar emergencia económica tras terremoto: ¿en qué departamentos aplica?

El gabinete del presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto en la noche de este miércoles para declarar emergencia económica tras el terremoto de 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia, que afectó a 15 departamentos del territorio nacional. Según el artículo 215 de la Constitución, con esta medida el Gobierno nacional podrá "dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes".

El decreto tiene una duración de 30 días, y puede prorrogarse por hasta 90 días. Aplica en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindio, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. Según el documento, el cual ya había sido anunciado previamente por De la Espriella, los recursos disponibles "resultan insuficientes para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos", por lo que "se hace necesario adoptar medidas que contengan las autorizaciones de ingreso, así como de asignación de gasto que permitan la ejecución de los recursos correspondientes, destinados a superar la crisis y evitar la extensión de sus efectos, por lo que se requerirá efectuar las modificaciones legales que correspondan".

Por otro lado, se anuncia "la creación de fondos especiales, con las subcuentas que se requieran, que tengan por objeto la financiación y la inversión en proyectos destinados para atender las necesidades derivadas de la catástrofe por el terremoto a que hace referencia el presente decreto; otorgar alivios y demás medidas de carácter tributario, aduanero y cambiario temporales que liberen liquidez de los contribuyentes y generen recursos destinados a la emergencia; fortalecer la capacidad financiera, institucional y administrativa de las entidades territoriales con medidas presupuestales (modificaciones presupuestales tales como, adiciones, traslados y demás operaciones presupuesta les a que haya lugar) y reorientar la destinación de los recursos de Fondos Especiales de la Nación que no se encuentren comprometidos".



Según el último reporte de la UNGRD, explicado por el presidente Abelardo de la Espriella, el terremoto por el momento deja 314 fallecidos, 4.437 personas heridas y 262 desaparecidos. Además, hay 30.664 viviendas destruidas, 136.946 viviendas averiadas,302 edificios colapsados y 5.809 edificios averiados. El mandatario también afirmó que se reportan 3.470 centros educativos afectados, 352 centros de salud y 449 vías. "La emergencia no ha terminado, y el Gobierno nacional no va a bajar la guardia. Seguiremos desplegados en el territorio como lo hemos hecho desde el minuto uno de la tragedia,", dijo el Presidente antes de entrar al consejo de ministros.



De la Espriella también ha anunciado que junto con el Ministerio de Vivienda está estructurando el 'plan milagro de reconstrucción', que unirá al Gobierno nacional, a los constructores, al sector financiero, a las aseguradoras, a las gobernaciones y a los alcaldes. "A las familias que perdieron sus viviendas, les quiero decir que no están abandonadas, no están solas. Habrá subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y un programa de vivienda nueva y mejoramiento bajo el concepto vivienda milagro", afirmó.

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Decreto de emergencia económica by lauravalemh

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LAURA VALENTINA MERCADO

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