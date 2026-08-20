Investigan muerte de un menor de edad en el Parque Metropolitano de las Aguas en Barbosa, Antioquia

Este jueves se confirmó la muerte de un menor de edad en el Parque Metropolitano de las Aguas, ubicado en jurisdicción del municipio de Barbosa, Antioquia. Las autoridades investigan el hecho mientras que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad encargada de la administración del parque, lamentó la muerte del menor.

El hecho ocurrió en la tarde de este jueves 20 de agosto. "Desde el momento en que se presentó la emergencia se activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones , articulando la respuesta con los organismos de socorro, personal de salud y las autoridades competentes", aseguró la entidad en un comunicado.

El Área Metropolitana también indicó que han "dispuesto apoyo humano, psicológico y logístico para la familia, y continuará brindando el acompañamiento que sea requerido". Asimismo, aseguraron que las autoridades correspondientes adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que murió el menor de edad.



"Por respeto a la familia, al debido proceso y a las investigaciones en curso, serán los organismos competentes de establecer las causas. El Área Metropolitana está brindando toda la colaboración requerida, poniendo a disposición la información y los elementos necesarios para el desarrollo de las actuaciones correspondientes", añadieron. Por último, aseguraron que se unían "al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y les expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento tan difícil".



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al caso. "Me duele profundamente la muerte de un menor en el Parque de las Aguas. No hay palabras suficientes para acompañar a una familia que atraviesa un dolor tan grande. Toda mi solidaridad y un abrazo sincero para sus padres, familiares y seres queridos. Desde la Alcaldía de Medellín estamos atentos y dispuestos a acompañarlos en este momento tan difícil", aseguró el mandatario de la ciudad, una de las más cercanas al Parque Metropolitano de las Aguas.

#LoÚltimo | Investigan muerte de un menor de edad en el Parque Metropolitano de las Aguas en Barbosa, Antioquia.



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