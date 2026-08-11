Reportan nuevo temblor de 3,0 en el Chocó en la mañana de este 11 de agosto: SGC confirmó epicentro

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este martes 11 de agosto en el departamento del Chocó, mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños luego del terremoto de 7,4 ocurrido el lunes. De acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una magnitud de 3,0 y se presentó a las 10:10 de la mañana. El sismo tuvo como epicentro un punto ubicado a 19 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El organismo indicó que el movimiento se produjo a una profundidad de 104 kilómetro. Tras este sismo, la entidad reportó una nueva réplica más fuerte, de 3,8, respectivamente.

Socorristas y voluntarios buscan con desesperación a sobrevivientes del peor terremoto en Colombia en este siglo, que dejó al menos 181 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificios colapsados. Las principales ciudades del oeste de Colombia -Cali, Pereira, Manizales y Quibdó- muestran escenas de destrucción luego de la embestida del sismo de magnitud 7,4 ocurrido hace poco más de 24 horas, el lunes a las 7:34 a. m. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló que hay al menos 14 personas fallecidas, la mayoría de ellas en Quibdó. Además, continúa la búsqueda de otras cuatro desaparecidas.



Seguidilla de temblores ocurridos en Colombia hoy, 11 de agosto

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 3.0, con una profundidad de 104 kilómetros, fue registrado a las 10:10 a. m.

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 2.7, con una profundidad de 101 kilómetros, fue registrado a las 9:29 a. m.

Ansermanuevo, Valle del Cauca: sismo de magnitud 2.3, con una profundidad de 120 kilómetros, fue registrado a las 8:30 a. m.

El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó: sismo de magnitud 2.9, con una profundidad de 37 kilómetros, fue registrado a las 6:53 a. m.

Cucunubá, Cundinamarca: sismo de magnitud 2.1, con una profundidad de 150 kilómetros, fue registrado a las 6:13 a. m.

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 2.7, con una profundidad de 88 kilómetros, fue registrado a las 4:53 a. m.

Sipí, Chocó: sismo de magnitud 2.9, con una profundidad de 98 kilómetros, fue registrado a las 4:31 a. m.

Océano Pacífico: sismo de magnitud 3.1, de carácter superficial, fue registrado a las 4:03 a. m.

El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó: sismo de magnitud 2.8, con una profundidad de 58 kilómetros, fue registrado a las 3:13 a. m.

Istmina, Chocó: sismo de magnitud 3.2, con una profundidad de 109 kilómetros, fue registrado a las 2:52 a. m.

Los Santos, Santander: sismo de magnitud 3.6, con una profundidad de 151 kilómetros, fue registrado a las 2:28 a. m.

Sipí, Chocó: sismo de magnitud 2.1, con una profundidad de 86 kilómetros, fue registrado a las 2:18 a. m.

Riosucio, Chocó: sismo de magnitud 2.4, con una profundidad de 31 kilómetros, fue registrado a la 1:44 a. m.

Otanche, Boyacá: sismo de magnitud 2.0, con una profundidad de 79 kilómetros, fue registrado a la 1:15 a. m.

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 3.0, con una profundidad de 93 kilómetros, fue registrado a las 12:54 a. m.

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 2.6, con una profundidad de 100 kilómetros, fue registrado a las 12:42 a. m.

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 3.6, con una profundidad de 96 kilómetros, fue registrado a las 12:12 a. m.

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