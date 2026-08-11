Réplica de 3,8 sacude a San José del Palmar, Chocó, este martes 11 de agosto

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo movimiento telúrico a las 10:43 de la mañana de este 11 de agosto. El evento ocurre un día después del fuerte terremoto que afectó al departamento. De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud de 3,8 con una profundidad de 99 kilómetros. La entidad reportó esta mañana por lo menos más de 96 réplicas tras el terremoto de 7,4 que sacudió al mismo epicentro en la mañana del lunes.

El nuevo movimiento se suma a una serie de sismos que han sido reportados durante la madrugada y la mañana de este martes en diferentes puntos del departamento. Entre ellos aparecen eventos de magnitudes entre 2.0 y 3.6 en municipios como San José del Palmar, Sipí, Istmina, Riosucio y El Litoral del San Juan, además de otros movimientos registrados en el Valle del Cauca y el océano Pacífico.



Réplica de 3,8 genera alarma en el Chocó

El nuevo sismo generó preocupación entre habitantes del Chocó y de otras regiones del país que aseguraron haberlo sentido. En redes sociales, usuarios de Quibdó, Cali y Facatativá reportaron la percepción del movimiento, mientras que personas en Bogotá, Medellín, Armenia y municipios de Antioquia señalaron que no lo sintieron. Algunos internautas expresaron temor ante la posibilidad de que continúen las réplicas y preguntaron si un movimiento de este tipo puede presentarse después del terremoto del lunes. Lo que responde el SGC ante estas inquietudes, es que las réplicas "pueden durar días, semanas o incluso meses, pues se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente".

La preocupación también se hizo evidente en Roldanillo, Valle del Cauca, donde habitantes aseguraron haber sentido el nuevo movimiento. Mayra Tenorio, del equipo de Noticias Caracol, relató que el sismo fue percibido en la zona y que, tras sentirlo, varias personas volvieron a salir de sus viviendas, ante el temor generado por la seguidilla de movimientos registrada desde el terremoto del lunes. Socorristas y voluntarios buscan este martes con desesperación a sobrevivientes del peor terremoto en Colombia en este siglo, que dejó al menos 181 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificios colapsados. Las principales ciudades del oeste de Colombia -Cali, Pereira, Manizales y Quibdó- muestran escenas de destrucción luego de la embestida del sismo de magnitud 7,4 ocurrido hace poco más de 24 horas



Seguidilla de temblores ocurridos en Colombia hoy, 11 de agosto

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 3,8, con una profundidad de 99 kilómetros, fue registrado a las 10:43 a. m.

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 3.0, con una profundidad de 104 kilómetros, fue registrado a las 10:10 a. m.

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 2.7, con una profundidad de 101 kilómetros, fue registrado a las 9:29 a. m.

Ansermanuevo, Valle del Cauca: sismo de magnitud 2.3, con una profundidad de 120 kilómetros, fue registrado a las 8:30 a. m.

El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó: sismo de magnitud 2.9, con una profundidad de 37 kilómetros, fue registrado a las 6:53 a. m.

Cucunubá, Cundinamarca: sismo de magnitud 2.1, con una profundidad de 150 kilómetros, fue registrado a las 6:13 a. m.

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 2.7, con una profundidad de 88 kilómetros, fue registrado a las 4:53 a. m.

Sipí, Chocó: sismo de magnitud 2.9, con una profundidad de 98 kilómetros, fue registrado a las 4:31 a. m.

Océano Pacífico: sismo de magnitud 3.1, de carácter superficial, fue registrado a las 4:03 a. m.

El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó: sismo de magnitud 2.8, con una profundidad de 58 kilómetros, fue registrado a las 3:13 a. m.

Istmina, Chocó: sismo de magnitud 3.2, con una profundidad de 109 kilómetros, fue registrado a las 2:52 a. m.

Los Santos, Santander: sismo de magnitud 3.6, con una profundidad de 151 kilómetros, fue registrado a las 2:28 a. m.

Sipí, Chocó: sismo de magnitud 2.1, con una profundidad de 86 kilómetros, fue registrado a las 2:18 a. m.

Riosucio, Chocó: sismo de magnitud 2.4, con una profundidad de 31 kilómetros, fue registrado a la 1:44 a. m.

Otanche, Boyacá: sismo de magnitud 2.0, con una profundidad de 79 kilómetros, fue registrado a la 1:15 a. m.

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 3.0, con una profundidad de 93 kilómetros, fue registrado a las 12:54 a. m.

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 2.6, con una profundidad de 100 kilómetros, fue registrado a las 12:42 a. m.

San José del Palmar, Chocó: sismo de magnitud 3.6, con una profundidad de 96 kilómetros, fue registrado a las 12:12 a. m.

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