Habla Don Luis, el vendedor de panela invitado a la posesión de Abelardo de la Espriella

Don Luis Yagüé, un vendedor de productos agrícolas en Florencia, Caquetá, fue uno de los invitados de honor a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. El 7 de agosto, este comerciante colombiano subió a la tarima de la Arena de la Universidad Santiago de Cali y estuvo al lado del presidente de la República cuando ya este vestía la banda con los colores de la bandera de Colombia, tras juramentar ante la Nación.

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Este personaje cobró relevancia después de que en redes sociales se hiciera viral un video en el que fue víctima de discriminación por sus posturas políticas, por parte de un docente que le dijo que no le compraría más de sus productos por las diferencias entre ambos en cuanto a ideología. Rápidamente, el video se hizo viral hasta llegar al presidente electo y su equipo, quienes decidieron invitarlo a la posesión como un acto simbólico que reconoce al sector rural de Colombia. Con la nueva administración hay expectativa de que el campo sea reconocido por el aporte económico que genera para el país.

Y es que don Luis vende panela y otros alimentos del campo, con lo producido ha logrado llevar sustento para él y su familia. Algunos lo reconocen como un agricultor pequeño que hizo presencia en el evento. En su discurso, el mandatario entrante prometió para gente como Don Luis (agricultores, campesinos, productores) que le dará al mundo rural “crédito, asistencia técnica, vías, conectividad, seguridad, presencia efectiva del Estado y una comercialización justa”. Entre las políticas públicas, De La Espriella plantea que implementará el programa “Cosecha Solidaria”.



Habla Don Luis, el vendedor de panela que fue invitado a la posesión presidencial

Luis Yagüé, a sus 74 años, dice que es un honor haber sido representante del gremio rural, al lado del Presidente de la República. Engalanado con un traje de paño y corbata morada, Don Luis posó en un par de fotografías con el presidente. “Fue un honor una cosa muy maravillosa el presidente me quería ver al lado de él bien vestido y y tengo el orgullo de decir esa prenda me la regaló el señor presidente”, relató.



Don Luis no tiene palabras para describir la alegría de estar rodeado de personajes relevantes para el contexto colombiano e internacional, una dicha que pudo compartir con su hija este viernes.

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“Nos está dando una voz de alerta muy ejemplar de que es en este momento el campesino va a tener un apoyo muy preferencial (sic)”, afirma. Desde hace cinco años, aproximadamente, este hombre se dedica a la venta de panela, huevos, queso entre otros, con un emprendimiento suyo que le compra a los campesinos. “Mi gente querida del Caquetá, en este momento, ellos me apoyan a todos mis productos”.

Don Luis afirma que el presidente De la Espriella dio unas directrices y está esperando que se cumplan en el transcurso del tiempo, con las que espera él pueda “sacar su emprendimiento adelante” y pueda seguir apoyando a los campesinos. Su hogar está compuesto por su esposa, ama de casa, y su hija, que es psicóloga “a mucho honor” después que su papá le pudiera pagar la carrera con lo producido.

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Este colombiano dice que “no tiene cómo valorar el apoyo que el presidente le ha brindado” con la inyección de capital y otras iniciativas que podrían impactar a su vida y economía familiar. Él subraya todavía las palabras de De la Espriella cuando dijo que estará al frente del campesino.

María Paula Rodríguez Rozo

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