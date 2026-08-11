Video | El conmovedor momento en que bomberos rescatan a hombre con vida entre escombros en Cali

"¡Cada minuto cuenta!", escribió en sus redes sociales el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá al compartir con emoción que, en medio de sus labores de rescate en Cali, encontraron a un hombre con vida entre los escombros de una edificación del barrio Capri, en la capital del Valle del Cauca. El sujeto permanecía bajo las piedras, luego de que el edificio se desplomara en la mañana del lunes 10 de agosto tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó gran parte del territorio nacional.

El equipo de rescate que se envió desde Bogotá para colaborar con las labores de búsqueda de sobrevivientes, la tarea prioritaria de las autoridades en las primeras 72 horas tras la emergencia. Con gran emoción, en la madrugada de este martes 11 de agosto, compartieron que lograron el rescate de un hombre con vida.



Así fue el rescate de hombre con vida en Cali

Los Bomberos de Bogotá indicaron en su reporte que el rescate se dio a las 3:57 a. m. de este martes, 20 horas después del terremoto, cuando llevaban a cabo labores de rescate en uno de los edificios que colapso en el barrio Capri, en Cali. Tras identificar una persona con vida entre las piedras, el equipo se concentró en realizar las maniobras para sacarlo del sitio lo más rápido e ileso posible.

En las imágenes se puede ver que un grupo de bombero se ubicó en el punto clave, halando en repetidas ocasiones al sobreviviente hasta que finalmente este logró salir. Los rescatistas le pedían que estirara brazos y piernas para facilitar su evacuación y, además, evitar lastimarlo más. Tras la respectiva valoración, indicaron que el hombre rescatado fue identificado como Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años.



"¡Encontramos vida bajo los escombros!", escribieron al compartir la publicación e insistieron en que el tiempo sigue siendo cable para llevar a cabo el rescate de más sobrevivientes.



¡Encontramos vida bajo los escombros!



A las 3:57 a. m., se realizó con éxito la maniobra de extracción de Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, quien se encontraba atrapado en una edificación.



¡Cada minuto cuenta! pic.twitter.com/0UeJyJjVep — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 11, 2026

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Paula Ximena Henao, directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, indicó a Noticias Caracol que el sobreviviente rescatado esta madrugada en Cali se encontraba "con algunas lesiones menores en su cuerpo, algo deshidratado, inmediatamente se le brindó toda la atención prehospitalaria y fue entregado al equipo médico que tiene la ciudad".

La funcionaria agregó que, en ese mismo punto, los rescatistas siguen trabajando en la búsqueda y rescate de una mujer que está atrapada bajo los escombros, labores que se llevan a cabo "con dos de nuestros caninos, Gaspar y Astan, quienes en este momento están entrenados en todas las labores de localización, búsqueda tecnológica con el equipo de bomberos para hacer la remoción de escombros".

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Según el más reciente reporte entregado en la mañana de este martes por el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, el balance de la emergencia en la capital caleña asciende a 95 personas fallecidas -aunque otras cifras oficiales indican que son 108- y 949 heridas. El mandatario local también resaltó que las labores de rescate han logrado ayudar a 86 sobrevivientes que han sido sacados de los escombros, pero que todavía quedan 239 personas atrapadas.



¿Cómo ayudar a víctimas en Cali?

Líneas de atención de emergencias:

Línea Única de Emergencias: 123 Cruz Roja Colombiana (Valle del Cauca): (602) 518 4200 Defensa Civil Colombiana: 144 Cuerpo Oficial de Bomberos Cali: 119

Centros de acopio y recepción de ayudas:

Sede Cruz Roja Seccional Valle del Cauca: Carrera 38 Bis # 5-91, Barrio San Fernando, Cali. Defensa Civil Seccional Valle: Puntos habilitados de recepción y coordinación de emergencias. Centros Comunitarios / Alcaldía de Cali: Estaciones habilitadas por la Gestión del Riesgo Municipal en caso de contingencia.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co