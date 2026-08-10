Banco de Alimentos crea campaña de emergencia tras temblor en Colombia: así puede donar

El territorio colombiano se estremeció en la mañana de este 10 de agosto luego de que se reportara un temblor de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, pero que se sintió en gran parte del país. A su vez, el movimiento telúrico dejó emergencias, heridos y más de fallecidos -según el reporte preliminar de las autoridades locales- en varias ciudades del país.

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El temblor se sintió a las 07:34 de la mañana (hora Colombia) y afectó principalmente la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

A través de redes sociales, se conocen videos de edificaciones que colapsaron principalmente en ciudades como Quibdó, Pereira, Manizales y Cali, desde donde también llegan reportes de personas que quedaron atrapadas entre los escombros de las mismas. Aunque todavía los reportes son preliminares, pues las autoridades han priorizado las labores de rescate y las comunicaciones están afectadas, varias entidades ya se mueven en materia de solidaridad para enviar ayudas a estas zonas.



¿Cómo ayudar a las víctimas de temblor en Colombia?

Uno de los primeros en activar sus redes de acopio fue el Banco de Alimentos de Colombia, que ante la magnitud de los hechos habilitaron una campaña de emergencia. A través de redes sociales, ABACO señaló cuáles serán los primeros medios en los que se recibirán donaciones de las personas para trasladar a los lugares más afectados por la emergencia.



La entidad hizo un llamado urgente a la ciudadanía y al sector privado para unirse en apoyo a los damnificados, destacando que "ante el terremoto ocurrido esta mañana, desde el Banco de Alimentos de Bogotá nos movilizamos para apoyar a las familias y comunidades afectadas".



La iniciativa busca recolectar donaciones económicas que faciliten la entrega prioritaria de suministros alimentarios y asistencia de primera necesidad en las zonas de mayor impacto. Bajo la premisa de que "hoy, tu solidaridad puede hacer la diferencia", la organización enfatizó que todos "los recursos recibidos serán destinados a atender las necesidades derivadas de esta emergencia", garantizando una logística ágil y directa hacia las comunidades vulnerables.

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Para facilitar las contribuciones de los colombianos, la entidad habilitó sus canales oficiales de recaudación digital. Quienes deseen sumarse a la causa bajo el lema #JuntosContraElHambre pueden realizar sus aportes a través del sitio web oficial www.bancodealimentos.org.co o mediante la opción de transferencia directa Llave BRE-B al número 0091677852.

Centros de acopio en el país

De la misma forma, en otras partes del país empiezan a anunciarse centros de acopio para recibir diferentes donaciones. Por ejemplo, la Alcaldía de Barranquilla dispuso de un centro de acopio para enviar ayuda a los damnificados ubicado en la carrera 43 #6-120, en Barranquillita, y permanecerá abierto las 24 horas del día para facilitar la entrega de donaciones y llevar ayuda humanitaria a los afectados en otras regiones del país.

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En Cali se han dispuesto puntos de recepción clave para atender la contingencia. El primero en el centro de la ciudad, en la Plazoleta Jairo Varela, para la recepción de alimentos no perecederos, agua embotellada y elementos de primeros auxilios dirigidos a los damnificados. También en la sede del Banco de Alimentos de la capital del Valle del Cauca, ubicada en la Calle 24 # 6-103.

También en Medellín se anunció que se recibirán alimentos no perecederos, implementos de aseo personal, colchonetas, ropa y mantas en diferentes centros de acopio ubicados en la Fundación Banco Arquidioceasno de Alimentos de Medellín en la Carrera 52 #30A-97 y en la Fundación Saciar en la Carrera 50 #25-261. De la misma forma, donaciones de dinero se podrán realizar a través de https://presentes.co/dona/ en la campaña Colombia se Levanta.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co