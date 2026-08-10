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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / EN VIVO | Siga todas las noticias del temblor que sacudió a Colombia hoy, 10 de agosto de 2026

EN VIVO | Siga todas las noticias del temblor que sacudió a Colombia hoy, 10 de agosto de 2026

Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo no precisado de heridos. Estas son las actualizaciones de la situación.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de ago, 2026
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EN VIVO | Minuto a minuto de temblor en Chocó
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Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales. En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

8:40 a. m. Daños en las edificaciones de Chocó

En esa capital hay pánico tras el fuerte temblor y sus posteriores réplicas. Las autoridades le pidieron a sus ciudadanos precaución y evitar moverse en motocicletas. "Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial", informó la gobernadora del Chocó.

8:30 a. m. Presidente Abelardo de la Espriella se pronunció

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció medidas luego del fuerte temblor que se registró este lunes 10 de agosto en el occidente de Colombia, puntualmente en el municipio de San José del Palmar, Chocó. "He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", escribió

8:18 a. m. Réplica en Nóvita, Chocó

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este lunes 10 de agosto en el departamento del Chocó. De acuerdo con el boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 8:18 a. m., tuvo una magnitud de 4,8 y fue reportado como de profundidad superficial, con epicentro en el municipio de Nóvita.

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