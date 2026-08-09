Luis Felipe Henao habla de fracking, auditoría forense y los retos que enfrenta Ecopetrol

El presidente Abelardo De la Espriella situó la recuperación de la petrolera estatal Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, entre las prioridades "definitivas y absolutas" de su Gobierno y defendió el aprovechamiento de los recursos naturales como una cuestión de soberanía energética.

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"Ningún país del mundo puede aspirar a un futuro de prosperidad si deliberadamente renuncia a aprovechar los recursos que el creador puso en su territorio", afirmó, seguido de la promesa de que "recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta" de su Gobierno.

El mandatario también anunció que autorizará el fracking para aumentar las reservas de petróleo y gas: "Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible".



El presidente criticó la gestión de la petrolera durante el Gobierno de Petro y aseguró que las utilidades de la empresa pasaron de 32 billones de pesos (unos 10.136 millones de dólares) en 2022 a 9 billones (alrededor de 500 millones de dólares) el año pasado, una caída que, según dijo, también perjudicó a los colombianos que tienen inversiones en la compañía.



A propósito de la situación financiera de Ecopetrol y los retos que enfrenta en el gobierno De la Espriella, Noticias Caracol habló con Luis Felipe Henao, quien acaba de llegar a la presidencia de la junta directiva de la estatal petrolera.

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¿Cuál es el reto de la junta directiva para recuperar la compañía, considerando que los resultados vienen en rojo?

El reto es enorme, ya que la compañía ha sufrido una caída del 73% en el valor de su acción en comparación con el año 2022. Además, las utilidades han dejado de crecer durante 13 trimestres consecutivos. El objetivo es que la empresa vuelva a crecer en dividendos y valor de acción, beneficiando a todos los colombianos que son accionistas. También enfrentamos el desafío de haber perdido la autosuficiencia en gas tras 45 años, con una producción que decreció un 40 por ciento, encareciendo el servicio para familias y taxistas.

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¿Qué tanto se vio afectada la confianza de la compañía en los últimos cuatro años y cómo se recuperará el gobierno corporativo?

La transición energética se intentó hacer a las patadas. Hay que hacer una transición segura. Esto implica activar rápidamente proyectos como el de Sirius el fracking, los cuales cuentan con estudios técnicos y jurídicos de más de 15 años respaldados por el Consejo de Estado. Necesitamos que se reactive el gas la exploración con reglas claras y estabilidad jurídica.

¿Cuándo se prevé la asamblea extraordinaria para los cambios en la junta directiva propuestos por el gobierno?

Ya se comunicó al Ministerio de Hacienda la necesidad de integrar la junta tras la salida de varios miembros. Esperamos tener la nueva junta conformada a finales de agosto o la primera semana de septiembre para alinearnos con la visión de fortalecer la empresa.

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Sobre el fracking, ¿es posible hacerlo de forma responsable ambientalmente y qué proyectos se contemplan?

Estamos listos para aplicar tecnologías de cuarta y quinta generación que son ambientalmente sostenibles. Países como Argentina han cambiado su matriz energética gracias a esto y saliera de la crisis fiscal. En Colombia, los proyectos están identificados en Antioquia (Yondó y Puerto Berrío), Santander (Puerto Wilches y Barrancabermeja) y el Cesar (San Martín). Ya contamos con la infraestructura de transporte y los inversionistas interesados; solo falta que la ANLA y la ANH formalicen los contratos.

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¿Cuál es el plan para aumentar las reservas ante la caída de producción por problemas de orden público?

La producción cayó en parte por presiones de grupos al margen de la ley. El valor de Ecopetrol depende de sus reservas, y en los últimos cuatro años se firmaron cero contratos de exploración. Planeamos crecer mediante proyectos offshore, renovando campos de exploración con la ANH y expandiendo operaciones en Brasil con proyectos como Brava.

¿Cómo avanza el proyecto Sirius y qué impacto tendrá?

Sirius es fundamental y si corremos podría estar operativo en 4 o 5 años, agilizando las 130 consultas previas requeridas. Necesitamos una alianza entre el Ministerio del Interior, la ANH y la ANLA para dar celeridad al proceso sin saltarse los requerimientos ambientales

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¿Qué perfil debe tener el nuevo presidente de Ecopetrol?, ¿le suena nombres como Javier Gutiérrez o Joaquín Gutiérrez?

Más que los nombres, necesitamos un gerente honesto que trabaje 24 horas y tenga el liderazgo para desentrabar procesos con comunidades y entidades gubernamentales. No es estrictamente necesario que sea experto en petróleo, siempre que su segundo al mando sí lo sea. Debe ser alguien capaz de mover instituciones como la ANLA y la ANH en coordinación con los ministerios.

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¿Se han planteado auditorías forenses sobre las decisiones de los últimos cuatro años?

Totalmente. Las primeras instrucciones que di fueron iniciar un proceso forense interno. Esto incluye asegurar la cadena de custodia de chats institucionales para evitar la destrucción de pruebas y analizar mediante analítica el 100 por ciento de las transacciones. Queremos determinar si los precios y los contratistas estuvieron acordes al mercado, realizando una auditoría tan fuerte como la que se hizo en Medellín.

¿Qué pasará con las acciones del gobierno en Ecopetrol y empresas como ISA o Hocol?

El ministro de Hacienda ha sido claro en que no es el momento de vender Ecopetrol. El enfoque es que la empresa vuelva a ser rentable para el Estado y los accionistas minoritarios mediante la exploración. En cuanto a ISA u Hocol, se debe examinar si conviene desinvertir para obtener la caja que Ecopetrol necesita para su negocio principal de petróleo y gas.

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Sobre la deuda del gobierno con Ecopetrol por el subsidio al diésel, ¿es necesario desmontarlo?

Es una discusión política difícil, pero creo necesario un desmonte progresivo del subsidio al diésel para evitar que el hueco financiero siga creciendo. Debemos generar incentivos para migrar hacia tecnologías eléctricas y de gas.

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¿Qué se sabe de contratos irregulares vinculados a figuras cercanas al gobierno anterior, como Verónica Alcocer, en Singapur?

Se están examinando todos esos contratos. Si Verónica Alcocer tuvo la oportunidad de desviar procesos al interior de Ecopetrol a través de los catalanes, es uno de los hechos que nos tiene que dar la auditoria forense. Las auditorias forenses hacen todo el manejo de por dónde va el dinero.

También investigaremos procesos de gas extraños donde, según denuncias, el expresidente Gustavo Petro habría presionado por contratos con empresas de poca trayectoria al final de su gobierno. Si hubo estas acciones de corrupción, seremos los primeros en informarán al país.

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