El drama que vive exreina tras perder su casa en medio del terremoto de 7,4 que sacudió al Chocó

El país amanece este martes 11 de agosto con la atención puesta sobre las regiones que resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana del lunes. Socorristas y voluntarios buscan con desesperación a sobrevivientes del peor terremoto en Colombia en este siglo, que dejó al menos 181 fallecidos, más de 600 heridos y decenas de edificios colapsados. Las principales ciudades del oeste de Colombia - Cali, Pereira, Manizales, Quibdó - muestran escenas de destrucción luego de la embestida del sismo de magnitud 7,4 ocurrido hace poco más de 24 horas, el lunes a las 7:34 a. m. El epicentro del terremoto se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó (oeste. Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo. Y en medio de la magnitud de los daños que dejó el terremoto, la tragedia también alcanzó a la familia de Yury Copete, la ex Miss Universe Chocó 2020, quien confirmó que la vivienda de sus familiares quedó completamente destruida tras el movimiento telúrico, mientras desde el exterior intenta conocer la situación de otras personas cercanas que permanecen en zonas afectadas. La modelo y actriz compartió con sus seguidores que se encuentra bien y mostró por medio de su Instagram un video de cómo quedó su casa tras los estragos del terremoto. Aseguró que tanto ella como su familia se encuentran bien.

El drama que vive exreina tras perder su casa en medio del terremoto de 7,4 Copete, quien actualmente se encuentra fuera de Colombia, decidió hablar sobre lo ocurrido después de recibir mensajes de personas que le preguntaban por el estado de su familia y por la manera en que podían ayudarla. En un video publicado en sus redes sociales, explicó que inicialmente no quería hacer pública la situación, pero que la preocupación de sus allegados la llevó a contar lo sucedido. "Mi familia está bien, amistades y conocidos, eso es lo que primero le agradezco a Dios", expresó al comenzar su mensaje. Sin embargo, la casa de su familia no resistió el impacto y, según relató la propia Yury, quedó completamente destruida. "Infortunadamente, perdimos nuestra casa"

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Para la modelo y actriz, la pérdida de la vivienda representa una de las consecuencias más difíciles que enfrenta su familia después del sismo. Sin embargo, explicó que su principal preocupación en este momento va más allá de los daños materiales. Copete aseguró que la situación se vuelve todavía más angustiante por las dificultades para establecer comunicación con el Chocó, pues la falta de internet y de energía eléctrica ha impedido que muchas personas puedan comunicarse con sus familiares y conocidos después de la emergencia. "En estos momentos el Chocó está incomunicado, no hay internet, no hay energía, no sabemos entonces de mucha gente”, señaló.



Por eso, aunque pudo confirmar que sus padres, sus hermanas, su novio, la familia de él y algunos amigos se encuentran con vida, todavía existe una parte de su entorno sobre la que no tiene respuestas. En medio de la incertidumbre, la exreina pidió a sus seguidores mantener presentes a las familias afectadas y expresó su preocupación por quienes perdieron sus viviendas, sus pertenencias o a personas cercanas. "Mi corazón está destrozado por familias que lo perdieron todo hoy, cosas materiales, algunos sus familiares o amistades, que Dios me les de mucha fortaleza", escribió en la publicación.

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La ex Miss Universe Chocó 2020 también agradeció públicamente a quienes se han comunicado con ella para preguntar por su familia y ofrecer ayuda. Según explicó, varias personas le han preguntado de qué manera pueden apoyarla a ella y a otras familias que quedaron en una situación similar. "En momentos como este agradezco y valoro a todas aquellas personas que me han escrito a preguntarme cómo apoyarme y apoyar a otras personas, que como mi familia perdieron todo, de corazón muchas gracias, y espero que toda esa bondad Dios se las multiplique en bendiciones", afirmó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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