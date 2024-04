Salvatore Mancuso es llamado a rendir versión en la JEP por masacres de El Aro y La Granja

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer este miércoles, 10 de abril de 2024, que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez fue llamado a versión en el marco del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con paramilitares, agentes del Estado o terceros civiles durante el conflicto armado en Colombia.



Durante la diligencia judicial, la magistratura le preguntará al compareciente, entre otros hechos, por el posible relacionamiento que tuvieron con grupos paramilitares algunos miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles, y cómo ello incidió en las masacres de La Granja, en junio de 1996, y de El Aro, en octubre de 1997.

Este es el primer llamado a versión que hace la JEP a Mancuso, cuyo sometimiento a esta jurisdicción como “sujeto funcional y materialmente incorporado a la Fuerza Pública entre 1989 y 2004” fue ratificado en segunda instancia por la Sección de Apelación en marzo de 2024.

A Mancuso, deportado en febrero de 2024 de los Estados Unidos tras pasar 16 años en una prisión de ese país, el pasado mes de marzo el tribunal de justicia y paz de Barranquilla le negó la libertad como gestor de paz.

En aquella oportunidad, el magistrado de ese tribunal explicó en su decisión que el exparamilitar actualmente no hace parte de ningún grupo armado ilegal y que por esta razón no podía ser liberado. Además, indicó que tampoco resultaba coherente decir que tenía supremacía en alguna banda y que, de ser así, debería iniciarse un trámite de incumplimiento en su contra por el compromiso de no volver a delinquir.