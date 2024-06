Sicóloga pierde la memoria tras ser asaltada en Bucaramanga: ladrones la tumbaron de moto

Una sicóloga de 28 años, identificada como Angie Marcela Amado, fue víctima de un violento robo en Bucaramanga que ahora la tiene en delicado estado en un centro asistencial.

Este robo en Bucaramanga fue perpetrado en el puente de La Novena, donde cuatro ladrones en moto abordaron a la sicóloga, que también se movilizaba en un vehículo del mismo tipo, y la tumbaron por despojarla de su bolso.

¿Qué le pasó a la sicóloga tras el asalto en Bucaramanga?

Angie Marcela Amado sufrió graves lesiones, entre ellas un trauma craneoencefálico. Según reportó el periódico El Tiempo, la sicóloga quedó inconsciente y perdió la memoria.

"Todo el golpe lo recibió en la cabeza. Mi hermana quedó mal, no sabía cómo se llamaba. Gracias a Dios, una persona de ahí la reconoció. Sigue en UCI, tiene pérdida de la memoria, no sabe qué le pasó, todos los días pregunta qué día es, está muy perdida, no se acuerda quién la ve y la visita, no tiene racionamiento del espacio", comentó la familiar, citada por dicho medio de comunicación.

Este hecho que tiene sufriendo a una familia en Bucaramanga se registró durante la noche del domingo 16 de junio de 2024.

