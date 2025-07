Supertransporte indaga caso de Maxi, perrito que murió tras ir en maletero de bus de Copetran

La Superintendencia de Transporte anunció que ha iniciado averiguaciones preliminares por el caso de Maxi, un perrito pequinés que murió luego de que obligaran a sus dueños a meterlo en el maletero o bodega de un bus de Copetran que cubría la ruta Maicao (La Guajira)-Medellín (Antioquia).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La misma empresa de buses admitió que sus funcionarios cometieron un error al no permitir que el animal fuera llevado en cabina y dijo que ya había abierto un proceso disciplinario contra ellos para determinar responsabilidades.



Lo que pasó el día que murió Maxi

Gabriela Nava le contó a Noticias Caracol que ese día ella y su familia regresaban de unas vacaciones que tuvieron en Venezuela. “Al momento de comprar los pasajes preguntamos que si podíamos viajar con la mascota, sobre lo cual nos dicen que sí, que tenía que tener en regla todas sus vacunas y firmar un papel que me dieron, que decía que Maxi podía viajar con nosotros arriba”.

Sin embargo, cuando iban a abordar el bus, "el chofer nos decía que la mascota no podía viajar con nosotros arriba, que ellos ahora tenían que viajar en bodega. Nosotros le decíamos que viajamos tranquilamente desde Medellín hasta allá, ¿por qué ahora tenía que viajar en bodega? Nos decía que no era el primero ni el último que viajaba allí, que nosotros no íbamos a saber más que él", relató.

Publicidad

La familia no tuvo opción y accedió al ver que no había tantas maletas en la parte en la que colocaron a Maxi, que iba dentro de su guacal. "Se veía bien", aunque el viaje de Maicao a Medellín era de entre 15 a 19 horas, señaló la mujer, quien aseguró que a las dos horas de viaje, en una primera parada, su esposo fue a revisar al perrito y a darle agua.

No obstante, casi tres horas después “el bus hace otra parada para recoger una encomienda. Me imagino que cuando abren ya el perrito estaba mal, estaba agonizando. Ellos cierran la puerta del bus como para que no se bajara nadie y en eso una pasajera se asoma y dice que quiénes son los dueños del perrito, que se estaba muriendo. Nos levantamos y empezamos a tocar la puerta para que nos abrieran. Al bajarnos del bus lo vemos todo mal, no respondía, no hacía nada", dijo la dueña de la mascota.

Publicidad

En ese momento, el chofer acompañó al esposo de la mujer a una veterinaria del municipio en el que se encontraban y "al llegar ya Maxi estaba sin signos vitales. El veterinario nos da una constancia (...) El papel decía paro cardiorrespiratorio. Le dio como un choque de calor o algo así", dijo Gabriela.



Copetran abrió un proceso por la muerte de Maxi

Erika Atuesta, jefe de mercadeo y publicidad de la compañía, aseguró que, “con los involucrados, hemos realizado una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y poder aplicar los conductos correspondientes acá por nuestra área de recursos humanos”.

Admitió que “el proceso que realizaron nuestros conductores fue el inadecuado porque nuestra política de viaje con mascotas es clara”, recalcando “que las mascotas viajan en cabina”.

“Pueden viajar perritos y gaticos en nuestros vehículos tipo bus en el área de la cabina, es decir, al interior del vehículo con su respectivo dueño. Deben viajar en un guacal que les permita tener movilidad, tal como pararse, girar y acostarse. Adicional a eso, tenemos paradas que hacen los vehículos durante el recorrido para que ellos puedan bajarse, estirar, refrescarse y hacer sus necesidades fisiológicas. Siempre exigimos el carné de vacunación, los permisos reglamentados y bajo la autorización de cada uno de sus dueños. Y tenemos la política en la cual las mascotas de mediano a pequeño tamaño puedan viajar con nosotros, así como perros lazarillos y perros de soporte emocional, sin ningún costo”, explicó la funcionaria de Copetran.



Las medidas de la Supertransporte por la muerte del perrito

El organismo de control informó que “ha iniciado averiguaciones preliminares con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades”.

Indicó que “desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, la Entidad activó los mecanismos de seguimiento e investigación, priorizando el respeto por la vida, la seguridad y el bienestar de todos los usuarias y usuarios, incluidas las mascotas que viajan bajo custodia de las empresas de transporte”. (Lea también: Mintransporte se pronuncia sobre caso de Maxi, perro que falleció dentro de bus intermunicipal)

Publicidad

Alfredo Enrique Piñeres Olave, Superintendente de Transporte, expresó su rechazo a “cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los usuarios y usuarias y la de sus mascotas. Por eso, desde la Superintendencia hemos iniciado las averiguaciones necesarias para esclarecer este caso y garantizar que se respeten los derechos de los pasajeros y pasajeras, sin excepción”.

“La Superintendencia reitera que las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte deben cumplir con la normatividad vigente, garantizar condiciones dignas y seguras para los animales de compañía, y asegurar una adecuada atención a los usuarios y usuarias”, precisó la entidad, recalcando que “el caso continúa en análisis y, una vez concluidas las actuaciones preliminares, se determinará si hay lugar a una actuación administrativa formal”.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co