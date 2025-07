Mintransporte se pronuncia sobre caso de Maxi, perro que falleció dentro de bus intermunicipal

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció sobre el caso del perro Maxi que falleció dentro de un bus intermunicipal de la empresa Copetran. La mascota de raza Pekinés murió mientras se trasladaba en el compartimento de equipaje de un bus que salió desde Maicao, departamento de La Guajira, hasta Medellín, en Antioquia.

El hecho ocurrió el sábado 19 de julio cuando el bus ya había avanzado alrededor de cuatro horas. La mascota, que iba con una familia, había viajado en la sección de cabina en el trayecto de ida. "Fueron unas vacaciones que fuimos a hacer a Venezuela. Viajamos de Medellín a Maicao. Al momento de comprar los pasajes preguntamos que si podíamos viajar con la mascota, sobre lo cual nos dicen que si", dijo Gabriela Nava, propietaria de la mascota, en entrevista para Noticias Caracol En Vivo.

La ministra de Transporte se refirió a la situación en su cuenta de X. "He solicitado al superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, que realice una investigación a fondo y ágil sobre estos hechos. Las Superintendencias Delegadas de Tránsito y Transporte y Protección al Usuario deben entregar informes detallados. El servicio público de transporte no puede violentar la vida ni atentar contra los derechos y la tranquilidad de los pasajeros".



¿Qué se sabe del caso?

La propietaria de la mascota relató la situación que llevó a la muerte de su mascota de un año y medio de edad. "El chófer nos decía que la mascota no podía viajar con nosotros arriba. Que ellos ahora tenían que viajar en bodega", explicó Nava. La mujer aseguró que durante el viaje de ida no tuvieron ningún problema, pero en el regreso el conductor les insistió que el perro debía viajar en bodega. "Él nos aseguraba que a la mascota no le iba a suceder nada, que tenía que viajar en bodega".

Pasadas cerca de dos horas del trayecto, en una parada, el esposa de la mujer revisó a la mascota para darle agua y dijo que estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, después de otras dos horas y media, aproximadamente, notaron que la mascota estaba en otra condición. "Una pasajera se asoma y dice que quiénes son los dueños del perrito, que se estaba muriendo. Nos levantamos y empezamos a tocar la puerta para que nos abrieran. Al bajarnos del bus lo vemos todo mal, no respondía, no hacia nada". El perro fue llevado a un veterinario, quien certificó que la mascota ya estaba sin signos vitales.



¿Qué respondió Copetran?

La empresa de transporte también habló para Noticias Caracol En Vivo. Erika Atuesta, jefe de mercadeo y publicidad de Copetran, aseguró que "este es un caso que nos tiene a nosotros la verdad profundamente tristes. Estamos bastante conmovidos por la noticia. Nosotros como empresa siempre velamos por la seguridad de todos nuestros pasajeros y viajeros, incluyendo a las mascotas". La funcionaria dijo que la empresa tienen una política de viaje con mascotas "sumamente clara".

"Apoyamos el viaje con mascotas de una forma segura. La política está clara en nuestras redes sociales, en nuestras taquillas y puntos de experiencia. En la cual manifestamos que las mascotas viajan en cabina (...) "Es claro que en este lamentable hecho hubo un proceso inadecuado por parte de uno de nuestros funcionarios".

MATEO MEDINA ESCOBAR

