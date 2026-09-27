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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor de magnitud 4,3 se registró este domingo 27 de septiembre en Chocó: epicentro fue en Istmina

Temblor de magnitud 4,3 se registró este domingo 27 de septiembre en Chocó: epicentro fue en Istmina

El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico a las 4:57 p. m., con epicentro en el municipio de Istmina.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Temblor de magnitud 4,3 se registró este domingo en Chocó: tuvo una profundidad de 43 kilómetros
Temblor de magnitud 4,3 se registró este domingo en Chocó. -
SGC

Un temblor de magnitud 4,3 se registró este domingo en horas de la tarde en el departamento de Chocó, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

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De acuerdo con la información oficial, el evento se ubicó cerca de Sipí, Chocó, a 22 kilómetros, mientras que Trujillo y El Dovio, en Valle del Cauca, se encontraban a 51 kilómetros. El SGC habilitó su plataforma para que las personas que hayan sentido el movimiento puedan reportarlo.

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El sismo también fue reportado por ciudadanos en diferentes zonas del país. En redes sociales, usuarios señalaron haberlo sentido fuerte y de manera prolongada en Pereira, mientras que en Armenia, Quindío, algunos indicaron que el movimiento se percibió con intensidad.

También hubo reportes desde La Unión, Valle del Cauca; La Tebaida y El Caimo, en Quindío, además de Cali, donde una persona aseguró haberlo sentido desde el cuarto piso de un edificio. Otro usuario manifestó que percibió ligeramente el movimiento en Medellín.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento. Aunque no se pueden predecir, estas recomendaciones ayudan a reducir riesgos:

Antes del sismo

  • Identifique zonas seguras y rutas de evacuación.
  • Fije muebles y objetos pesados.
  • Defina un punto de encuentro familiar.
  • Prepare un kit de emergencia.

Durante el sismo

  • Agáchese, cúbrase y sujétese.
  • Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer.
  • No use ascensores.
  • Si está en la calle, aléjese de postes, cables y fachadas.

Después del sismo

  • Verifique el estado de las personas cercanas.
  • Manténgase atento a posibles réplicas.
  • Revise si hay daños en la estructura.
  • Siga únicamente la información de las autoridades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

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