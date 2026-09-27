Pico y placa en Villavicencio del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026: así funcionará

Los conductores que se movilicen en vehículos particulares por Villavicencio durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 deberán tener presente la rotación del pico y placa establecida para la ciudad. La restricción se aplica durante dos franjas del día y cambia de acuerdo con el último dígito de la placa.

La medida hace parte de las disposiciones establecidas para 2026 y busca organizar la circulación dentro del polígono definido por la administración municipal. Por eso, consultar el número correspondiente a cada jornada es importante antes de programar los recorridos.

Pico y placa en Villavicencio: calendario del 28 de septiembre al 4 de octubre

La rotación para los vehículos particulares durante esta semana queda de la siguiente manera:



Lunes 28 de septiembre: tienen restricción las placas terminadas en 5 y 6.

tienen restricción las placas terminadas en 5 y 6. Martes 29 de septiembre: tienen restricción las placas terminadas en 7 y 8.

tienen restricción las placas terminadas en 7 y 8. Miércoles 30 de septiembre: tienen restricción las placas terminadas en 9 y 0.

tienen restricción las placas terminadas en 9 y 0. Jueves 1 de octubre: tienen restricción las placas terminadas en 1 y 2.

tienen restricción las placas terminadas en 1 y 2. Viernes 2 de octubre: tienen restricción las placas terminadas en 3 y 4.

tienen restricción las placas terminadas en 3 y 4. Sábado 3 de octubre: no aplica la medida para vehículos particulares.

no aplica la medida para vehículos particulares. Domingo 4 de octubre: no aplica la medida para vehículos particulares.

¿En qué horario funciona el pico y placa?

En Villavicencio, el pico y placa para vehículos particulares funciona de 6:30 a.m. a 9:30 a.m. y posteriormente de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.



Esto significa que la restricción se concentra en las franjas de mayor circulación de la mañana y de la tarde. Los vehículos que tengan pico y placa deben evitar ingresar al área restringida durante estos horarios.



Una particularidad de la medida es que los automotores con restricción pueden circular por las vías que delimitan el polígono, siempre que no ingresen al área donde aplica el pico y placa.



¿Qué pasa si incumple la medida?

Los conductores que circulen en las condiciones restringidas pueden recibir un comparendo C14, correspondiente a una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

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Además de la multa, el vehículo puede ser inmovilizado, por lo que es recomendable verificar el calendario antes de iniciar un recorrido por la zona donde opera la restricción.



Pico y placa para taxis en Villavicencio

La regulación también contempla una programación para los taxis. Para este servicio, el pico y placa funciona de lunes a domingo, entre las 6:00 a. m. y la medianoche, de acuerdo con el último dígito de la placa nacional.

Los taxis que se encuentren en mantenimiento tienen condiciones especiales para movilizarse. Pueden hacerlo entre las 6:30 y 8:30 a.m., 1:00 y 2:00 p.m. y 3:00 y 5:00 p. m., siempre que lleven visibles los avisos de “Fuera de servicio” en las ventanas delantera y trasera y no transporten pasajeros.



Recomendaciones para los conductores

Antes de salir durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, los propietarios de vehículos particulares deben revisar el último número de su placa y compararlo con la rotación correspondiente a cada día.

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También es importante tener presente que la restricción opera únicamente en las franjas horarias establecidas y que circular por las vías que delimitan el polígono no implica necesariamente ingresar a la zona restringida.

Conocer previamente estas condiciones permite organizar los desplazamientos y reducir el riesgo de recibir un comparendo o de que el vehículo sea inmovilizado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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