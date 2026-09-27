Pico y placa en Bogotá: así será la restricción del 28 de septiembre al 4 de octubre

Los conductores de vehículos particulares que se movilicen por Bogotá durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 deberán tener en cuenta la rotación del pico y placa para evitar inconvenientes en sus recorridos. La medida estará vigente de lunes a viernes, mientras que durante el sábado y el domingo no aplicará para este tipo de automotores.

La restricción depende del último dígito de la placa y se alterna entre dos grupos de números. Por ello, consultar con anticipación qué vehículos pueden circular cada día es clave para organizar los desplazamientos por la ciudad.



¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá?

Para los vehículos particulares, el pico y placa opera de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., excepto los días festivos.

La rotación establece que:



En los días impares, pueden circular vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

En los días pares, pueden circular vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Con esta programación, así queda el pico y placa para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre.



Así será la rotación del 28 de septiembre al 4 de octubre

Lunes 28 de septiembre: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 29 de septiembre: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 30 de septiembre: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 1 de octubre: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 2 de octubre: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 3 de octubre: no aplica el pico y placa.

no aplica el pico y placa. Domingo 4 de octubre: no aplica el pico y placa.

Así, durante los cinco días hábiles de esta semana se mantendrá la alternancia entre los grupos de placas, mientras que el fin de semana los vehículos particulares podrán circular sin esta restricción.



¿Qué pasa si incumple el pico y placa?

Los conductores deben revisar la programación antes de desplazarse, pues circular durante el horario de restricción con un vehículo que tiene pico y placa puede generar una sanción.



La infracción corresponde al comparendo C14, que para 2026 tiene una multa de $875.445, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, el vehículo puede ser inmovilizado, situación que puede generar costos adicionales por concepto de grúa y patios.

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Pico y Placa Solidario

Los propietarios que necesiten movilizarse en Bogotá durante un día en el que su vehículo tenga restricción pueden consultar la opción del Pico y Placa Solidario.

Este permiso permite circular durante el periodo adquirido y contempla modalidades de un día, un mes o seis meses. Los valores de referencia son:



Un día: $70.294.

Un mes: $561.808.

Seis meses: $2.809.311.

El valor que debe pagar cada vehículo puede variar de acuerdo con factores como su valoración, impacto ambiental, modelo, combustible y municipio de registro.

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¿Dónde sacar el Pico y Placa Solidario?

El trámite debe realizarse únicamente mediante los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad. El pago se efectúa mediante el botón de PSE disponible en la plataforma oficial.

La Secretaría Distrital de Movilidad advierte que no cuenta con intermediarios ni con otras páginas web autorizadas para realizar este trámite. Por eso, los conductores deben evitar entregar datos personales o realizar pagos en páginas diferentes a las oficiales.

Antes de salir, los usuarios pueden revisar el último número de su placa y compararlo con el calendario de la semana. De esta manera podrán conocer si tienen restricción, organizar sus recorridos y, si lo necesitan, consultar las condiciones del Pico y Placa Solidario.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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