Presidente confirmó la muerte de alias Robinson, cabecilla vinculado al magnicidio de Miguel Uribe

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre un operativo desarrollado en la vereda El Cadillo, en el municipio de Tello, Huila, que dejó como resultado la muerte de alias Robinson Gutiérrez y la captura de otros tres integrantes de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario a través de su cuenta oficial de X, en la operación participaron de manera conjunta el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea.

“Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez”, señaló De la Espriella.



El presidente identificó a Robinson Gutiérrez como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro y confirmó que fue dado de baja durante el operativo.



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Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Alias “Robinson Gutiérrez”, cabecilla político y financiero de la estructura… pic.twitter.com/17Huz6PHeq — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

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¿Qué dijo el presidente sobre alias Robinson y el caso de Miguel Uribe?

De la Espriella aseguró que el hombre estaba implicado en el crimen y manifestó "No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen”, afirmó el mandatario.

La información entregada por el presidente corresponde a un resultado preliminar. De la Espriella aclaró que las autoridades todavía adelantan labores de verificación sobre lo ocurrido durante la operación en Tello. "Ampliaré la información una vez concluya la verificación”, indicó.

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Por esta razón, los detalles sobre el operativo y las circunstancias en las que murió Robinson Gutiérrez están sujetos a la información que entreguen posteriormente las autoridades.



¿Quién era alias Robinson Gutiérrez?

Según los reportes citados por las autoridades, detrás del alias Robinson Gutiérrez estaba Miguel Orlando Guzmán González, quien habría ocupado diferentes funciones dentro de la estructura Teófilo Forero Castro.

Las autoridades señalan que en 2024 habría asumido el manejo de los recursos económicos de la organización y posteriormente habría ejercido funciones relacionadas con las finanzas y la orientación política de la estructura.

Su trayectoria también estaría relacionada con la antigua Columna Móvil Teófilo Forero. De acuerdo con los reportes, en 2021 habría participado en operaciones contra la Fuerza Pública y para ese momento habría hecho parte del círculo de confianza de alias El Paisa.

Robinson Gutiérrez también era señalado por las autoridades de estar relacionado con actividades como extorsiones y amenazas contra comunidades agriculturas, reclutamiento de menores entre otros actos delictivos.

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En su mensaje, el presidente sostuvo que el cabecilla dirigía este tipo de actividades en la región. “Robinson dirigía extorsiones y amenazas contra campesinos, el reclutamiento de menores y acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Huila y Caquetá”, manifestó.

Además de la muerte de Robinson Gutiérrez, el operativo dejó tres personas capturadas, de acuerdo con el reporte entregado por el presidente.

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Las autoridades continuarán con la verificación de los resultados del procedimiento y, según anunció el presidente, se entregará información adicional una vez finalicen esas labores.