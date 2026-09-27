Capturan en Colombia a la esposa e hija de alias Fito: ¿de qué las acusan?

Las autoridades colombianas detuvieron este domingo 27 de septiembre, en el departamento de Santander, a la esposa y a la hija del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la banda criminal Los Choneros, la más antigua de Ecuador. "En Sabana de Torres, Santander, fueron detenidas mediante notificación roja de INTERPOL Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la Justicia ecuatoriana por lavado de activos", expresó en X el presidente Abelardo de la Espriella. (Lea también: El cambio extremo de alias Fito: el antes y después del narco más buscado de Ecuador)



El mandatario agregó: "Son la esposa y la hija de alias Fito, quien encabezó Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, dedicada al tráfico internacional de drogas. Fito ya fue extraditado a Estados Unidos". Añadió que “se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana. En esta operación trabajaron juntos nuestra Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, con el FBI y las autoridades de Ecuador. Colombia no será refugio para las finanzas del crimen transnacional”. Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que su departamento “no es territorio seguro para los delincuentes. Ese trabajo articulado que viene haciendo la Policía, la Fiscalía, la Interpol y la colaboración del Departamento de Policía de Santander ha sido efectiva y esperamos que se sigan llevando a cabo esas operaciones, así como necesitamos que se hagan operaciones en Barrancabermeja, en Magdalena Medio, en el Páramo de Santurbán y en la parte que limita con Boyacá para que estos bandidos no puedan seguir avanzando”.



¿Por qué delitos deben responder?

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó la detención de las familiares de alias Fito, quien en 2025 se convirtió en el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos. "HASTA HOY FUERON PRÓFUGAS! En Sabana de Torres, cerca a Bucaramanga (Colombia), la Policía Nacional del Ecuador, junto al FBI, el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía y Fuerzas Armadas de Colombia, capturaron a la Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias Fito, respectivamente", escribió el funcionario en sus redes sociales.

Recordó que las dos mujeres eran consideradas "objetivos de alto valor" y que había contra ellas una circular roja de Interpol, pues son "requeridas por la Justicia ecuatoriana". "Los buscamos, los encontramos y los traemos para que paguen por el daño que han hecho! Seguimos trabajando", finalizó el mensaje del ministro. El presidente colombiano señaló que "las autoridades ecuatorianas las investigan por el uso de empresas de papel para lavar dinero de la organización".



¿Quién es alias Fito?

Tras ser recapturado en un búnker subterráneo en la provincia costera de Manabí, alias Fito se convirtió en julio de 2025 en el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos, donde está imputado por presunto narcotráfico y contrabando de armas de fuego. En junio de 2026, Ronald Javier Macías Villamar, considerado como uno de los cabecillas de Los Choneros y hermano de Fito, llegó a Ecuador tras ser expulsado de Colombia y fue enviado a la prisión de máxima seguridad del país. El hombre, conocido también como Javi, fue detenido en Bogotá, en una operación coordinada entre la Policía ecuatoriana y colombiana, pues tenía activa una alerta roja de Interpol y era requerido por la justicia de Ecuador. Residía en la nación con "papeles colombianos bajo otra identidad", según señaló entonces Reimberg. Según el funcionario, Javi empezó a liderar a Los Choneros desde que su hermano ‘Fito’ aún estaba escondido en un búnker subterráneo. Ronald Javier Macías Villamar es uno de los familiares de ‘Fito’ que fue imputado por presunto lavado de activos, un caso por el que otros seis parientes del círculo más íntimo del líder criminal ya fueron condenados a finales de mayo a penas de cárcel de entre siete y diez años. Según la Fiscalía, los procesados en este caso habrían lavado un monto superior a los 25 millones de dólares, obtenidos supuestamente de sus actividades ilegales. (Lea también: Lo que le espera a alias Fito tras declararse inocente en EE. UU. por tráfico de drogas y armas)

En julio de 2026, David Macías Villamar, de 35 años y hermano de alias Fito, fue asesinado en la provincia costera de Santa Elena. La Policía señaló entonces que el hombre registraba antecedentes por tenencia y porte no autorizado de armas, ocultación de cosas robadas, robo y asociación ilícita. Indicó que, además de ser hermano de Fito, también formaba parte de Los Choneros, una de las bandas criminales catalogadas como "terroristas" por el Gobierno de Daniel Noboa en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino. Estados Unidos y Argentina también han declarado a ese grupo y a su rival más poderoso en Ecuador, Los Lobos, como "organizaciones terroristas".



AGENCIA EFE Y NOTICIAS CARACOL

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL