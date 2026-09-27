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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lucas Murillo, niño que esperaba tratamiento para su corazón, habló tras ser operado: “Estoy bien”

Lucas Murillo, niño que esperaba tratamiento para su corazón, habló tras ser operado: “Estoy bien”

El menor, por medio de un video, contó cómo se siente y explicó parte del proceso de recuperación que está llevando bajo vigilancia médica.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Lucas Murillo, niño que esperaba tratamiento para su corazón, habló tras ser operado: “Estoy bien”
Captura de pantalla -Noticias Caracol

Luego de la compleja cirugía a corazón abierto a la que fue sometido, Lucas Murillo volvió a dirigirse a las personas que han seguido su historia. En un video, el pequeño contó que ya despertó y habló sobre cómo avanza su recuperación después de la intervención realizada en la Fundación Cardiovascular.

“Buenas noches, pues estoy bien, ya me hicieron la cirugía y también me duele un poco”, dijo Lucas al comenzar su mensaje.

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El menor explicó que recibe medicamentos para controlar las molestias y que también comenzó algunas de las actividades propias de su recuperación. Según relató, está realizando terapia y los profesionales de salud lo ayudan a caminar. Lucas también habló sobre su alimentación y explicó que en algunas ocasiones recibe alimentos o medicamentos a través de una sonda gastrointestinal mientras permanece dormido.

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El pequeño cerró su mensaje agradeciendo el acompañamiento de quienes han estado pendientes de su proceso y pidió que continúen rezando por su recuperación. “Y si siguen rezando por mí, pronto voy allá, allá, pronto voy a Cúcuta”, expresó.

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¿Qué cirugía le realizaron a Lucas Murillo?

Lucas fue sometido a una cirugía de Fontan, un procedimiento de alta complejidad realizado a corazón abierto. La intervención se llevó a cabo en la Fundación Cardiovascular, ubicada en Floridablanca, Santander, después de que el menor llegara desde Cúcuta para recibir atención especializada.

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De acuerdo con la explicación entregada por el doctor Albert Guerrero, líder del Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de la Fundación Cardiovascular, durante el procedimiento se conectaron las venas que vienen de la parte inferior del cuerpo con la rama pulmonar derecha, con el objetivo de permitir que la sangre llegue a las arterias de los pulmones.

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La intervención se extendió durante al menos ocho horas y posteriormente Lucas fue trasladado a cuidados intensivos, donde permaneció bajo vigilancia permanente del equipo médico.

Tras la cirugía, su madre, Andrea García, contó que el niño ya había despertado y que incluso pudo comunicarse con ella. “Mamá, tengo sed”, fue una de las frases que le dijo después de despertar, según relató la mujer.

Las primeras 72 horas después de la cirugía

Aunque el equipo médico reportó una evolución favorable después de la intervención, los especialistas habían advertido que las primeras 72 horas serían una etapa fundamental para observar la recuperación de Lucas.

El doctor Albert Guerrero explicó que el menor tuvo una buena noche y que su evolución era favorable, aunque señaló que el equipo médico debía mantener una vigilancia permanente durante esos primeros días.

“Estos primeros 3 días pues son los más complejos y hay que estar muy encima de él”, explicó el especialista. La familia también pidió a las personas que han acompañado la historia del menor que continúen con sus oraciones durante esta etapa.

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Lucas se hizo conocido a nivel nacional después de publicar un video en el que pidió ayuda para acceder al tratamiento que necesitaba. En ese momento, el niño explicó que llevaba más de un año esperando atención para su condición cardíaca.

Yo no quiero morir. Soy muy inteligente en el colegio, me va bien en el colegio, quiero seguir aprendiendo”, dijo entonces. El menor nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una cardiopatía congénita en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla adecuadamente. Antes de la cirugía de Fontan, Lucas ya había sido sometido a otros procedimientos a corazón abierto, entre ellos una cirugía de Glenn.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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