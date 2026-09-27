Bill Gates advierte que la IA sin control podría provocar "mil millones de muertes"

El magnate y filántropo Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió que una inteligencia artificial (IA) sin control podría provocar "mil millones de muertes", en una nueva alerta en medio del debate sobre la regulación de esta tecnología. "Es necesario que las fuerzas del orden y los políticos participen en este debate sobre cómo deben ser las medidas de seguridad y la vigilancia", declaró en una entrevista con la cadena NBC, en la que descartó que la "autorregulación" de la industria vaya a funcionar. El magnate defendió que regular esta tecnología "supondrá un pequeño coste adicional para el sector, pero no una ralentización drástica de lo que están haciendo".



Gates alertó que una IA en manos equivocadas sería "sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar acontecimientos que causarían mil millones de muertes. Nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las últimas herramientas de IA". (Lea también: Agentes de IA de OpenAI intentaron acceder sin autorización a webs del Gobierno de EE. UU.)

A principios de mes, los líderes de Anthropic, Dario Amodei; OpenAI, Sam Altman, y xAI, Elon Musk, coincidieran en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad, una postura a la que se opone la Casa Blanca. El debate se abrió después de que el investigador Jacob Coxon dimitiera de Anthropic y OpenAI y acusara a ambas empresas de embarcarse en una carrera hacia una IA con capacidad incluso para acabar con la humanidad durante esta década.



La negación de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, que quiere rebautizar la IA como "superinteligencia", ha desoído estas advertencias y sostiene que una regulación del sector podría poner en riesgo la ventaja que tiene Estados Unidos en la carrera tecnológica con China. Tras la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, ambas potencias anunciaron el establecimiento de un "canal de comunicación" específico para abordar emergencias relacionadas con la IA.

Según Washington, los líderes acordaron emplear el término SI en lugar de IA. Los medios estatales chinos confirmaron la creación de la línea directa sobre IA en un informe publicado el sábado. Poco antes de la cumbre, Trump había dicho que prefería dejar la IA "exactamente donde está", en alusión al avance en la investigación en ese sector. Xi adoptó un tono más mesurado y abogó por que Estados Unidos y China lleven "una relación sin conflicto ni confrontación", así como por mantener la IA bajo "control humano".



Días antes, frente a la Asamblea General de la ONU, el líder estadounidense comparó las advertencias de los defensores de la seguridad de la IA con las advertencias sobre el cambio climático, cuyas causas humanas están respaldadas por el abrumador consenso de la comunidad científica. "Estados Unidos rechaza categóricamente cualquier intento de construir un plan globalista para controlar... la inteligencia artificial", afirmó. "Toda nueva tecnología importante conlleva desafíos y la superinteligencia no es una excepción", añadió, sosteniendo que "las mismas personas que decían que todos estaríamos muertos en 12 años debido al calentamiento global... ahora dicen que la IA nos va a matar a todos, que los robots nos van a atacar y que todo va a ser un desastre total". (Lea también: Los temores de la humanidad frente al desarrollo acelerado de la IA: ¿se puede salir de control?)



DE AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL